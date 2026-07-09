富有不一定最滿足！與金錢相關的三個人性陰暗面

文／金景一 圖／幸福文化

與金錢相關的三個陰暗面

＃富有不一定最滿足

在這個世界上，還有什麼能像金錢一樣，如此強烈地牽動人們的心理與行為呢？如果你對正在看YouTube影片看得入迷的孩子說：「你現在出去幫我買一盒豆腐回來，我就給你100塊。」他們可能會立刻興高采烈地跑出門。

另一方面，對於金錢效用的制衡觀點也同樣不容小覷。於是，許多心理學家都將金錢形容為「焦慮緩衝劑」，而不是「幸福補給品」。我們或許沒辦法說「金錢一定買得到快樂」，但也不可否認，人只要一缺錢，內心的焦慮就會油然而生，而且實際遭遇不幸的機率也會跟著提高。這一點，在科學研究中得到了印證。

▲富有不一定最滿足。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



根據哈佛大學商學院教授麥克．諾頓（Michael Norton）於2010 年發表的研究，年收入低於6∼8萬美元的家庭，其成員明顯更容易感到不幸福。然而，一旦收入超過這項水平，幸福感亦不會隨之呈現等比例增加。換句話說，年收入10萬美元與100萬美元的人，在自認為幸福的程度上並沒有出現太大差異。這項觀察在韓國進行的多項研究中，也出現了類似結果。既然如此，究竟在什麼情況下，金錢才會使我們感到幸福呢？

在金錢與幸福的關係之間，存在一項至關重要的因素，那就是「錢從哪裡來」與「錢花去哪裡」。長久以來致力於研究薪資與人類行為關聯性的著名學者──美國中田納西州立大學教授湯立平（Thomas Li-Ping Tang）針對人們對金錢的欲望與滿足感，以及給付金錢的一方之公平性與透明度之間的關係，進行了研究，從中歸納出以下三點。

第一點：對金錢欲望愈強的人，愈容易對自己的薪資感到不滿，同時也更可能因此出現舞弊、違規等不當行為。

第二點：因低薪而長期吃苦的人，一旦收入開始提高，大多會對金錢產生非常強烈的執念。

第三點：不考慮金錢以外的任何價值的人，無論薪資多麽優渥，也會因為不斷與更富有的人（甚至是組織以外的人）比較，而導致不滿的情緒持續累積。

這三種現象都明顯反映了人們與金錢相關的陰暗面。德州大學知名的組織心理學家傑拉德．格林伯格（Jerald Greenberg）教授對此提出警告：「對薪資的不滿，將促使許多人以正義之名進行不正當的行為。」但在此，我們必須格外留意一項重點──上述三種現象在社會或組織的公平性、透明度較低的情況下，表現得最為極端。

那究竟該怎麼做呢？根據湯教授的說法，當一個人對金錢的需求愈得到滿足，也就是對自身薪資感到愈滿意時，如此對金錢的執念通常比較少。而這種滿足感會在什麼時候達到最強？是得知比坐在隔壁的同事薪水高嗎？還是知道比任職於其他公司的朋友薪水更高呢？兩者皆非。與他人比較財富的行為，並不會帶來有意義的差異。根據調查結果顯示，唯有當自己領到的是一份能被公開、合理解釋的薪資時，人們對薪資的滿意度才會達到最高峰。

還有另外一點需要特別注意，那就是金錢以外的獎勵制度也會發揮相當大的影響力。所謂的獎勵，可以是藉由職位晉升帶來的地位提升，也可以是自由支配的時間，甚至可能是我們完全意想不到的其他重要事物。因此，我們必須時時刻刻竭盡所能去找出那個答案。否則的話，格林伯格教授充滿憂慮的警告，終將化為現實降臨在你我身上。

至於「什麼才是最有效的獎勵」，我無法給出絕對正確的答案。但有一件事是可以確定的，那就是金錢並不代表一切。

【推薦書籍】

書名：《為何我們這樣工作，那樣花錢？》

作者：金景一

簡介：韓國知名認知心理學家，現任亞洲大學心理學系教授。自高麗大學心理學系及研究所畢業後，於美國德州州立大學心理學系取得博士學位。攻讀博士學位期間，在享譽全球的認知心理學家──雅特・馬克曼（Art Markman）教授的指導下，研究人類的判斷、決策、問題解決及創意等領域。

出版社：幸福文化

