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居家也能做水光療程！微生物PDRN＋牛奶外泌體　躺平15分鐘就能變美

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年保養圈話題不斷升溫，外泌體與PDRN成為許多人關注的高機能成分，從修護、穩定膚況到提升肌膚細緻度，都讓人對它們充滿期待，想讓日常保養更進階，近期也有多款單品很值得體驗。

＃寵愛之名 PDRN泌肽水光生物纖維面膜，3片、售價1170元

▲PDRN,寵愛之名,東森自然美,美膚娜娜,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

醫美保養品牌寵愛之名可以說是生物纖維面膜的專家，以極高的厚度可以賦予下壓力，將精華完整封存進肌膚，針對時下最受到歡迎的成分，打造出全新PDRN泌肽水光生物纖維面膜，選用韓國院線級的微生物PDRN配方加上牛奶外泌體，搭配抗老撫紋必備六胜肽，一片15分鐘就可以讓肌膚擁有居家水光護膚療程。

＃東森自然美 NB-1泌齡肌因賦能素，18ml*3入、售價6800元

▲PDRN,寵愛之名,東森自然美,美膚娜娜,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

針對保養停滯狀況，東森自然美打造全新NB-1泌齡肌因賦能素，內含EXO生化脈衝外泌體、NMN不老因子，同時搭配白藜蘆醇、冰川海藻、多胜肽抗皺精華，可以深層賦活修護、緊緻潤澤肌膚，水感質地能夠快速吸收進肌膚，重現抗老撫紋的狀態。

＃美膚娜娜 PDRN外泌體熨斗精華液，30ml、售價699元

▲PDRN,寵愛之名,東森自然美,美膚娜娜,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

專注於痘痘肌膚與毛孔管理的美膚娜娜在近期推出全新PDRN外泌體熨斗精華液，選用天然來源的極效A醛與牛奶外泌體，可以深層修護臉部肌膚老化痕跡，高濃度配方加強滲透，水潤質地日夜使用全時段守護臉部肌膚狀態。

關鍵字：

PDRN, 寵愛之名, 東森自然美, 美膚娜娜, 保養, 抗老

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