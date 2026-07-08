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夏季防脫妝神隊友！薄荷綠、涼感蜜粉都必收　視覺體感秒速降溫

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著盛夏腳步逼近，高溫潮濕的氣候成為妝容的最大挑戰，近期多個指標性美妝品牌強勢出擊，以純淨成分、智慧校色與沁涼持妝等主題，為台灣消費者帶來無負擔的夏日美妝對策，打造從底妝到細節都精緻無瑕的輕透美感。

＃bareMinerals 礦物經典粉底，8g、售價1650元

▲bareMinerals,LAURA MERCIER,ettusais,艾杜紗,蜜粉,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

身為品牌傳奇經典之作，堅持以純淨礦物成分打造，全成分精簡且不含香料、酒精、防腐劑等，輕盈粉體在接觸肌膚的瞬間，能如絲緞般貼合紋理，不僅能有效修飾毛孔與瑕疵，更賦予肌膚宛如天生的濾鏡感，透過物理性低敏配方，讓肌膚在妝後依然保有如呼吸般的自在體驗。

＃LAURA MERCIER 煥顏透明柔霧蜜粉 薄荷雪酪，20g、售價2,050元

▲bareMinerals,LAURA MERCIER,ettusais,艾杜紗,蜜粉,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

作為底妝界的定妝霸主，曾創下平均20秒銷售一罐的紀錄，保濕升級版的煥顏透明柔霧蜜粉在今年夏天推出全新「薄荷雪酪」色號，獨家薄荷綠粉體結合輕柔校色透亮科技，輕拍瞬間中和惱人泛紅，同步柔焦細紋與毛孔，添加高效玻尿酸與胺基酸保濕成分，即使是乾燥肌也能擁有高級透亮妝容。

＃ettusais 艾杜紗 一拍就亮涼感蜜粉餅（冰川藍限定版），7g、售價650元

▲bareMinerals,LAURA MERCIER,ettusais,艾杜紗,蜜粉,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

針對悶熱夏日，艾杜紗在日本累計狂銷百萬的蜜粉餅全新推出限定版，不僅視覺上帶來沁涼的冰川藍色調，更透過獨家光澤粉末校正暗沉，搭配清涼控油礦物粉末，輕拍瞬間即可平滑毛孔並抑制油光，為肌膚帶來降溫感受，特別添加月見草油與蘆薈萃取物，讓膚觸維持全日細緻柔潤。

關鍵字：

bareMinerals, LAURA MERCIER, ettusais, 艾杜紗, 蜜粉, 保養, 彩妝

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