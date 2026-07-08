總覺得一天不夠用？善用時間的3個小方法　坐電梯、等外送都別浪費

記者李薇／台北報導

現代人工作忙碌、事情很多，擁有私人時間變成一項奢侈的需求，但大多數人其實不是不夠用，而是不了心被零碎消耗掉，等到想認真做事時，才發現已經所剩不多，想要充分利用時間，不一定要把行程塞滿，而是要學會把注意力放在真正重要的事情上，讓每段時間都有明確用途。

▲每個人都只有24HR，懂得運用才會有更多私人時間。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.先決定今天最重要的一件事



與其一早列出10幾個待辦事項，不如先問自己今天最重要的事情是什麼，先把最需要專注、最有影響力的任務完成，其他瑣事再依照空檔處理，這樣可以避免整天看起來很忙，卻沒有真正推進重要進度，也能降低因為選擇太多而遲遲無法開始的焦慮感。

2.把手機空檔改成「三分鐘整理」



每天總會有很多不到5分鐘的空檔，例如：等電梯、等餐點、搭車前的時間，這些時間很容易被滑短影音吃掉，可以改成3分鐘整理法，先清掉一封簡單訊息、刪掉幾張不需要的照片、把腦中想到的待辦寫進備忘錄或是確認下一個行程要準備什麼，雖然每次只做一件小事，但累積下來就能減少很多生活雜亂感，也不會讓零碎時間完全流失。

3.替每天設定固定的「專注時段」



與其想到什麼就做什麼，不如替自己安排一個每天固定的專注時段，例如：早上9點到10點只處理最重要的工作，晚上8點到8點半整理房間或規劃隔天行程，這段時間內先把通知關掉、桌面清空、只留下當下需要的東西，讓大腦知道這段時間就是用來完成特定任務，久了會更容易進入狀態，也能減少一直拖延的情況。