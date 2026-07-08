LG發表旗艦電視OLED evo W6　機身薄度不到1公分

記者蔡惠如／綜合報導

LG 今（7／8）在台發表旗下 8 款新電視以及 2 款晶片升級產品。今年整體的設計趨勢朝向空間整合發展，作為主打款式的年度旗艦機種 OLED evo W6，將機身厚度壓縮至 9.9mm，整體不到 1 公分，標榜能平貼於牆面，更能融入居家裝潢，並透過無線傳輸技術解決線材外露的空間配置需求，售價 299,000 元。

▲LG在台發表旗艦電視OLED evo W6。（圖／品牌提供）

LG OLED evo W6 極薄壁畫系列為 2017 年 Wallpaper Design 設計的延伸機種。為了達成完全平貼牆面的效果，搭配體規縮小 35% 的真無線影音傳輸盒，將 4K 165Hz 的影音訊號改採低延遲無線傳輸，可移除螢幕周邊的實體線材，僅需安置電源線。搭載第三代 α11 AI 4K 影音處理晶片，降低環境光干擾並進行畫面降噪處理。針對遊戲規格上也支援最高 4K 165Hz 畫面更新率，相容 G-Sync 與 AMD FreeSync Premium 規格，並提供 4K 120Hz HDR 雲端遊戲功能。

▲LG OLED evo G6 零間隙藝廊系列提供更多尺寸選擇。

其他 OLED evo 系列機種也推出 G6 零間隙藝廊系列與 C6 極緻系列，同樣採用第三代 α11 AI 4K 晶片，G6 提供更多元的尺寸選擇，從 55 吋至 97 吋不等，售價 79,900 元起；價格更親民的 C6 系列，則提供 42 吋至 83 吋選擇，售價 49,900 元起；定位為入門款式的 B6 經典系列也推新品，55 吋售價 54,900 元、65 吋售價 60,900 元。

▲全新Micro RGB 及Mini RGB系列。

此外也發表全新 Micro RGB evo 96 系列，提供 100 吋螢幕規格，售價 322,900 元；Mini RGB evo 9M 真無線系列，結合無線傳輸優勢與 144Hz 超低延遲控制，86 吋售價 159,900 元。QNED evo Mini LED 86 系列提供螢幕尺寸自 50 吋至 100 吋不等，售價 33,900 元至 229,000 元。

▲LG QNED系列以 Mini LED，打造更適合多人共享的家庭娛樂體驗。

至於 2 款現有機種 QNED evo Mini LED 80 系列與 QNED Mini LED 70 系列，全面換裝第九代 α7 AI 4K 影音處理晶片，搭配 Mini LED 控光技術與動態 QNED 顯色技術，提供日常觀影與球賽轉播的規格優化。

▲三星推出全球首創Micro RGB電視。（圖／品牌提供）

三星今年也在台推出全新 Micro RGB 系列，相較於過去高階市場主要由 OLED 與 Mini LED 主導，Micro RGB 透過 RGB 獨立背光技術切入，主打色彩與對比表現進一步提升，同時在售價上介於 OLED 與既有 Mini LED 產品之間，約為同規格 OLED 電視的 6 折，為消費者提供新的高階顯示選擇。

Micro RGB 電視系列採用 100 微米以下的 RGB 獨立背光設計，搭配 Micro RGB AI Pro 超能處理器每秒 8 兆次運算能力，強調可即時調整色彩、對比與景深表現，並達到 100% BT.2020 色域覆蓋。旗艦款 R95H 則加入抗反光真星黑面板，降低環境光線干擾，在明亮空間下也能有清晰視野。

過去追求極致畫質的消費者，多半在 OLED 與 Mini LED 之間選擇，而 Micro RGB 則透過 RGB 獨立背光設計，進一步強化色彩與光影控制能力，價格定位則落在 OLED 產品之下，形成介於兩大主流技術之間的新選項。三星表示，以自家 65 吋 OLED 電視售價為 109,900 元，Micro RGB 電視售價則是 66,900 元。