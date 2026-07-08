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蔡康永：手錶有秒針很棒，成功從「做1秒」開始　戴江詩丹頓金句連發也吐槽金句

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▲江詩丹頓蔡康永。（圖／品牌提供）

▲蔡康永出席江詩丹頓「Explore All Ways Possible無疆探索無盡可能」主題展覽 。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

蔡康永近日出席Vacheron Constantin（江詩丹頓）「Explore All Ways Possible無疆探索無盡可能」講座，以探索為主題，分享對於職場、感情、人生的觀察，許多金句值得深省，例如他說：「手錶有秒針很棒，我本來不運動的，教練說就從1秒開始。」也有他不贊同的金句，想想蠻有道理，他說：「有人會說『自己選的路跪著也要走完』，為什麼要走完？股票今天選錯了，難道要錯到底嗎？」

講座當天蔡康永佩戴江詩丹頓Patrimony月相和逆跳日曆腕錶，他坦承還沒有收藏高價腕錶的習慣，正在慢慢學習玩錶的樂趣，目前擁有比較珍貴的手錶，都是長輩留下來的，但他正在向朋友學習如何不經意的露出手錶，他笑說：「到底要怎麼樣讓手錶自然而然地出現？有次我戴了手錶出門，但一整天都沒人發現我戴了錶。」他發現其中一個方法是吃飯時在餐桌上，手伸長就能看到錶，「所以要不停夾菜」。

▲江詩丹頓蔡康永。（圖／品牌提供）

▲江詩丹頓蔡康永。（圖／品牌提供）

▲Patrimony月相逆跳日曆腕錶，42.5毫米18K白金錶殼、古銀色旭日紋錶盤，搭載自製2460 R31L自動上鍊機芯，融合逆跳日期與精密月相兩項複雜功能。

近年除了作家、主持人，蔡康永還多了藝術家的身份，目前正在東京銀座舉辦畫展，許多《康熙來了》的粉絲到場，彷彿辦見面會，過程很有趣也很感動，他透露在台北開展時，有人想買小S寫的花牌，他笑言：「這對畫家來說是很羞辱的一件事，所以後來跟藏家達成協議，先買畫，我們附贈花牌。」沒想到在東京又有客人想買花牌，他說：「我的第一個反應當然是他要買小S的，可是人家是要買五月天阿信的。」接著補槍：「小S，你現在暫時落後，要加油！」

「每一個難搞的來賓，都讓我有辦法學到新東西。」

和小S的《康熙來了》是許多人的共同回憶，即便已經停播10年還是很紅，蔡康永透露當年曾想往電影的方向走，卻因為一部電影要完成實在太耗時，轉而投身電視，當主持人讓他的人生際遇變得有趣而且很有成就感，他說：「主持訪問最大的樂趣，是知道別人怎麼活的。」「每一個難搞的來賓，都讓我有辦法學到新東西，學習是樂趣的來源，如果你的工作很困難，但可以從學習得到另一種樂趣，那是薪水之外的另一種收穫。」

「手錶有秒針很棒，從1秒開始。」

想做一件事，不一定要訂出宏大的目標，蔡康永分享：「我覺得手錶有秒針很棒，我本來不運動的，教練說，那從1秒開始，1秒之後有兩秒，然後3秒、4秒，慢慢的越做越久，沒想到我也能做運動。」他延伸這個1秒哲學，「為你自己活1秒、1分鐘、1天，慢慢開始為自己而活。」

▲江詩丹頓蔡康永。（圖／品牌提供）

「開派對是一件很好玩的事，脆就像一個網上的派對」

蔡康永會在脆上回覆網友，前提是對方有追蹤他，他解釋：「如果對方沒追蹤我，他可能不想我參加討論啊！」曾有人發文徵求「一句話同時表達最愛跟最恨」，蔡康永寫下「我永遠不會忘記你」，還有人問：「跟陌生人吃飯會怎麼樣？」他神回：「會認識！」蔡康永認為能動腦玩中文很有趣，「我本來就覺得開派對是一件很好玩的事，脆就像一個網上的派對」。

「『自己選的路跪著也要走完』，為什麼要走完？」

常聽到「自己選的路，跪著也要走完」這句話，蔡康永反問：「為什麼要走完？」每個人每天都在做選擇，一定有選錯的時候，蔡康永認為：「不要把選擇想得很可怕，不管什麼選擇都會有錯的時候，股票今天選錯了，難道要錯到底嗎？不管是自己選的路或別人選的路，都不一定要走完啊！」

「接受自己有情緒，然後認出來它是什麼、讓它走掉。」

蔡康永出了3本情商書，他表示寫這些書其實是對自己的訓練，情緒混亂的時候，他會容許這種狀況持續一陣子，他說：「情商教我的並不是控制情緒或是沒有情緒，而是可以接受自己有情緒，然後認出來它是什麼、讓它走掉，這是最舒服的做法。」

更多腕錶與名人的故事

瑞士高級腕錶品牌積家（Jaeger-LeCoultre）宣布韓星IU（李知恩）成為全球品牌大使，IU最喜愛積家的Reverso翻轉系列腕錶，她說：「這次拍攝親自佩戴後，發現它和我很合拍。能演繹Reverso翻轉系列的人，很酷，不是嗎？」腕錶除了計時、裝飾，她認為還能讓人保有自己的節奏與分寸，她說：「我相信一句話，『好的腕錶會把佩戴它的人，帶向更好的時間與記憶』。」

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

▲IU成積家品牌大使。（圖／公關照）

►江詩丹頓錶展開放公眾參觀　美冒險家愛戴兩地時間錶思鄉

►IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

 

關鍵字：

江詩丹頓, VacheronConstantin, 蔡康永

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