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感情長久5個原則　心理師：「別以為另一半什麼都該懂」

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▲戀情,男女,情侶,曖昧。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲感情是靠經營，不能光憑一時的情感。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

人性跟愛情是最捉摸不定的，無論你現在在何種狀態，《HuffingtonPost》文中的心理醫師表示，想跟另一半過得長久，不能只靠「情感」維持，而是溝通與相處，不然即使在男女朋友或是夫妻關係，都會失衡而發生問題，幾個原則最好要知道。

即使再忙都要約會
兩個人可能因為上課或工作，各忙各的有時候就犧牲了相處時間，但約會絕對是維持感情甜蜜的關鍵，不一定要吃大餐或是費盡心思排很多活動，像是有時候散個步、喝杯咖啡或者是一起運動，都能建立一種「連結」。

不要以為另一半什麼都該知道
很多人抱怨對方不了解自己，事實上大部分人都不能達到「真正貼心」的標準，另一半也是人，不是你肚子裡面的蛔蟲，如果有什麼不喜歡或看不過去的地方，不要再製造更多衝突或冷淡以對，認為對方「應該要知道了吧」，直接說出來最有效也比較快。

別一直堅持自己是對的
兩個人有爭執，即便自己是比較對的地方，也不要硬把他打到地上完全擊倒才甘心，這不是你商場上競爭的對手，而是你所喜歡的人，感情中「完全佔上風」也不代表一定會獲得好處，放下身段才能真正化解衝突。

爭執不下最好先恢復冷靜
兩個人在火爆的狀態下是無法解決問題的，只是一昧情緒性的攻擊，反而讓情況更膠著，先冷靜的一方不代表比較吃虧，反而更容易看清問題所在。

碰到問題，誠實面對
如果兩方出現了困難或問題，誠實面對絕對是最好的辦法，說出自己的感受，再討論如何解決，延遲溝通只是放費自己與對方的時間，既然事情很麻煩，拖時間不會讓他更容易被解決。

關鍵字：

愛情經營, 溝通技巧, 感情秘訣, 心理學, 幸福關係

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