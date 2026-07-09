芭蕾風勃肯鞋來了！聯名Repetto夢幻混血　「3新鞋」融入格紋、緞帶美翻

記者鮑璿安／綜合報導

當熟悉的Birkenstock（勃肯鞋）也注入浪漫芭蕾舞魂！此次品牌攜手法國芭蕾舞鞋品牌Repetto推出全新聯名系列，將德國品牌擅長的人體工學足床，結合Repetto源自舞蹈世界的輕盈美學，三款全新鞋履讓經典涼鞋輪廓多了法式優雅氣息，每款都讓人心動，將於7月16日起於Repetto台灣直營門市與官方網站限量販售。

系列由BIRKENSTOCK旗下專注特別企劃的1774團隊與Repetto共同構思，並於德國工坊製作，本次聯名共推出三款鞋型，其中最經典的Arizona換上Oversized圓形扣環，讓原本率性的雙帶涼鞋多了雕塑感，並推出Flame Red與Black配色，搭配Vichy格紋鞋床內裡，低調藏進巴黎感細節。以芭蕾平底鞋延伸而來的Scala則是甜美派首選，圓頭鞋型、雙細帶與蝴蝶結設計，讓勃肯鞋多了芭蕾舞鞋般的柔軟線條，推出Icon Pink與Black兩色。





▲Arizona_Flame Red_$14,880 。（圖／品牌提供）





▲Scala_Pink_$16,580 。（圖／品牌提供）





▲Birkenstock X Repetto - Opéra ，NT$15,780 。（圖／品牌提供）

另一款Opéra延續BIRKENSTOCK經典Boston木屐鞋概念，透過Repetto視角重新演繹，加入可拆卸長版柔軟綁帶，可纏繞腳踝如舞者足尖絲帶，鞋緣以細膩織帶滾邊，前方點綴蝴蝶結，在日常隨性與芭蕾浪漫之間自由切換，售價15,780元。整體配色則涵蓋Iconic Pink、Flame Red與Profound Black，從柔和、熱情到法式黑色優雅，讓實穿涼鞋也能成為造型亮點。

隨著「芭蕾風（Balletcore）」熱潮持續延燒，COS發表全新的芭蕾舞鞋，以柔和緞面材質結合極簡線條，推出粉霧裸粉、卡其與巧克力棕等新色，延續品牌一貫的低調美學，讓芭蕾鞋不只是流行單品，更成為日常衣櫥中百搭的存在！此次系列以舒適與設計感並重，粉霧裸粉、卡其色款採用柔軟緞面包覆鞋身，搭配流線輪廓與富有彈性的鞋底，讓鞋型更貼合雙腳，鞋口以細緻抽繩與小蝴蝶結點綴，在簡約之中增添芭蕾舞鞋的優雅細節。





▲COS 發表最新芭蕾舞鞋靈感鞋款系列 。（圖／品牌提供）

