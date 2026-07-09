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巴黎高訂周 / Balenciaga迎來浪漫新時代！「360度雕塑時裝」無死角的美

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記者鮑璿安／綜合報導

Balenciaga正式迎來全新高訂時代，創意總監Pierpaolo Piccioli交出接掌品牌後首場高級訂製服系列。這場大秀沒有刻意複製Cristóbal Balenciaga留下的傳奇，而是回到品牌最核心的精神，結合傳奇建築式輪廓、極致工藝與豐富色彩。Piccioli也在秀後表示，真正成就這場系列的是工坊裡每一位工匠，「高級訂製從來不是一件衣服，而是那些親手創造它的人」。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲系列延續Cristóbal Balenciaga最具代表性的建築輪廓，大量造型以俐落肩線、流動垂墜與立體結構打造雕塑感比例。（圖／品牌提供）

Piccioli打破Balenciaga近年來的冷冽風格，用飽滿如調色盤的色彩，重新擁抱服裝創作的初心，模特兒沿著巴黎國際大學城（Cité internationale universitaire）的壯麗階梯緩步而下，系列延續Cristóbal Balenciaga最具代表性的建築輪廓，大量造型以俐落肩線、流動垂墜與立體結構打造雕塑感比例。Piccioli提到，「Cristóbal對人體以及人體與服裝之間的關係有著近乎執著的追求。即使是在輪廓設計上，也必須始終讓人體存在其中，否則服裝就會變得過於抽象，失去與人的連結與動態。」

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

當然，工藝依舊是這場高訂秀最重要的主角，本季多款羊絨大衣與禮服皆透過人體3D數位掃描打造，先建立符合人體姿態的皮革支撐骨架，再賦予服裝宛如建築般的立體輪廓，卻仍保有令人驚豔的輕盈感。Balenciaga更首度導入AMSilk生物工程蛋白絲，以及重新演繹品牌經典Gazar面料的Neo-Gazar，不僅兼具挺度與柔軟度，也讓高訂服裝在結構與穿著性之間取得全新平衡。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

系列部分造型還以「彩色版本」與「全黑版本」兩度登場，如同服裝投射出的剪影，讓觀眾重新聚焦於線條、比例與輪廓本身，而非僅是色彩與裝飾。與帽飾大師Philip Treacy合作打造的立體羽毛帽飾，也進一步模糊了帽藝與服裝創作的界線，讓羽毛不只是裝飾，而成為塑造造型結構的重要元素。超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）更驚喜回歸伸展台，以立體花苞領上衣搭配百褶長褲現身，向Cristóbal Balenciaga的雕塑美學致敬；壓軸則由新生代超模Anok Yai演繹靈感源自1967年經典作品的建築感婚紗，為整場大秀畫下句點。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

高級訂製服向來被視為時尚世界最接近夢境的存在，而CHANEL 2026秋冬高級訂製服系列，則將這場夢境化為一座童話森林。Matthieu Blazy執掌香奈兒後的第二場高訂大秀，以「嘉柏麗與魔豆」為題，在巴黎大皇宮打造巨型魔豆藤蔓、奇花異卉交織的奇幻場景，更從《傑克與魔豆》、《金髮女孩與三隻熊》等經典寓言汲取靈感，同時將Gabrielle Chanel的人生視為一則現代童話，透過服裝重新詮釋她勇於創造命運的精神。

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ＣＨＡＮＥＬ 。（圖／品牌提供）

▲Matthieu Blazy執掌香奈兒後的第二場高訂大秀，以「嘉柏麗與魔豆」為題，在巴黎大皇宮打造巨型魔豆藤蔓、奇花異卉交織的奇幻場景。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Balenciaga, 高級訂製服, 時尚大秀, 吉吉哈蒂德, 建築輪廓

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