總是不好意思說「不」？學會高情商拒絕3法則





▲真正高情商的拒絕，不是冷漠地說「不」，而是在尊重對方的同時，也照顧自己的需求。（圖／翻攝自IG tvn）



記者鮑璿安／綜合報導

不少人因為害怕尷尬、擔心傷感情，面對別人的請求時總是習慣答應，最後卻讓自己壓力倍增、身心俱疲。事實上，心理學認為，適時拒絕並非自私，而是建立健康人際界線的重要能力。真正高情商的拒絕，不是冷漠地說「不」，而是在尊重對方的同時，也照顧自己的需求。掌握以下三個法則，就能讓拒絕變得自然又不失禮。

先表達理解，再說明自己的立場

直接拒絕容易讓對方感到被否定，不妨先肯定對方的需求，例如「謝謝你想到我」、「我知道你現在很需要幫忙」，讓對方感受到被理解，再誠實說明自己的狀況，例如工作已排滿、時間無法配合等。重點在於描述自己的限制，而不是批評對方的要求，更容易讓人接受。

拒絕明確，不要留下模糊期待

很多人因為不好意思，習慣回答「再看看」、「有空再說」，看似委婉，卻可能讓對方一直抱持期待，最後反而造成更多誤會。如果確定無法答應，不妨直接且溫和地表達：「這次真的沒辦法幫忙」、「我目前無法參與。」清楚的回應，比模糊的承諾更能展現尊重，也避免彼此浪費時間。

可以提供替代方案

拒絕並不代表切斷關係，若能力範圍內，可以提供其他協助方式，例如推薦合適的人選、改約其他時間，或分享相關資源。即使最後仍無法幫忙，也能讓對方感受到你的善意與誠意，維持彼此良好的互動，而不是留下被拒絕的失落感。