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星巴克首款咖啡濃縮液登台　冰咖啡5秒完成還能做特調

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▲STARBUCKS COFFEE CRAFT「咖啡濃縮液」。（圖／品牌提供）

▲STARBUCKS COFFEE CRAFT「咖啡濃縮液」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣雀巢攜手星巴克家享咖啡，在台推出全新型態的 STARBUCKS COFFEE CRAFT「咖啡濃縮液」。在微熱的夏季早晨，只要備妥冰塊、冰水或牛奶，按比例倒進杯中攪拌，5 秒鐘就能獲得一杯冰咖啡，還能依照個人口味加入水果、薄荷葉做特調。

▲STARBUCKS COFFEE CRAFT「咖啡濃縮液」。（圖／品牌提供）

根據統計，2025年台灣人一年就喝掉突破約20億杯冰咖啡，到了夏季，平均每四人中就有三個人選擇冰咖啡當作日常飲品。看準這波市場，雀巢推出 STARBUCKS COFFEE CRAFT 咖啡濃縮液，名列全球首波上市名單。

過往在家想喝冰咖啡，總要經歷先沖熱咖啡再加冰塊的繁瑣步驟，一不小心還會稀釋口感，這次新登場的咖啡濃縮液主打直覺、便利，不需要任何額外沖泡步驟，直接倒入就能依個人喜好調配濃淡，讓星粉們在家就能輕鬆重現咖啡館品質的經典冰飲。

▲STARBUCKS COFFEE CRAFT「咖啡濃縮液」。（圖／品牌提供）

咖啡濃縮液採用星巴克阿拉比卡咖啡豆萃取，共推出兩款風味選擇，包括風味濃厚、餘韻滑順的「無糖黑咖啡」，適合喜歡純粹黑咖啡的消費者；偏好甜香滋味，則可以選擇帶有濃郁咖啡融合香甜奶油焦糖尾韻的「經典焦糖風味」。瓶身上附有刻度標示設計，讓消費者在倒出與計量時更清楚方便。

調配方式只要在杯中加入冰塊，並準備 150ml 的冰水或冰牛奶，接著倒入一份約 30ml 的咖啡濃縮液，均勻攪拌後冰美式或冰拿鐵就大功告成，相當簡單好上手。一瓶咖啡濃縮液最多可以調製約 8 杯咖啡。

▲STARBUCKS COFFEE CRAFT「咖啡濃縮液」。（圖／品牌提供）

除了基本款也能玩玩創意，例如選用經典焦糖風味搭配冰牛奶，就能在家重現富有層次的冰焦糖瑪奇朵，或者用通寧水取代冰水，再加入水果或薄荷葉，即可端出國外星巴克咖啡館暢銷的「冰濃縮通寧咖啡」。

▲cama冰梅酒拿鐵回歸。（圖／業者提供）

上班族夏日想來點微醺感，CAMA CAFE 連續熱銷三年的夏季人氣飲品「冰梅酒拿鐵」，今年正式於 7／7 再度回歸，開賣期間從 7／7 至 8／4，「冰梅酒拿鐵」選用日本黑糖梅酒搭配拿鐵，並利用香醇的牛奶，平衡梅酒特有的酸甜果韻。入口時會先感受到清新的梅酒果香，隨後則會帶出咖啡本身的堅果與焦糖風味，整杯呈現出層次豐富卻依然清爽順口的口感，非常適合在盛夏作為消暑的話題飲品，單杯售價 100 元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

STARBUCKS® COFFEE CRAFT, 咖啡濃縮液, 無糖黑咖啡, 經典焦糖風味, 台灣雀巢, 星巴克家享咖啡, 冰咖啡

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