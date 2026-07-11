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ITZY Yeji穿秋季必收款氛圍瞬間高級　芭蕾舞鞋持續延燒新色更優雅

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Roger Vivier全球品牌代言人Yeji（禮志）演繹經典鞋款Belle Vivier。焦糖色山羊麂皮綠扣多彩撞色漆皮後拉帶高跟鞋 NT$37,600。（迪生提供）

▲Roger Vivier全球品牌代言人Yeji（禮志）演繹經典鞋款Belle Vivier。焦糖色山羊麂皮綠扣多彩撞色漆皮後拉帶高跟鞋 NT$37,600。（迪生提供）

圖文／鏡週刊

一雙好鞋，早已不只是造型配角，更是決定整體風格的關鍵。本季鞋履趨勢在經典與個性之間取得了絕佳平衡，從精品品牌重新詮釋的優雅高跟鞋、建築感厚底樂福鞋，到持續延燒的芭蕾舞鞋風潮，都以舒適性結合鮮明設計語言，讓鞋履成為穿搭最具存在感的主角，無論都會日常或時髦造型，都能踏出屬於妳自己的風格步伐。

坐看新腳色

身為Roger Vivier全球品牌代言人，韓國女團ITZY隊長Yeji（禮志）率先演繹品牌秋季必收鞋款。經典Belle Vivier迎來新風貌，以柔軟絨面皮革搭配淡綠、米白、粉紅等新色；全新New Ranger樂福鞋有著Efflorescence花鑽飾扣點綴鞋面，並搭配舒適低方跟；另一款Viv' In The City高跟鞋則透過纖細鞋跟與同色飾扣設計，展現都會女性俐落且優雅的穿搭風格。

靚鑑賞／絕對A咖

▲Flower Strass巧克力色緞面花鑽高跟鞋。NT$78,200。（迪生提供）

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▲I Love Vivier Rose膚金色緞面立體玫瑰花高跟鞋。NT$48,900。（迪生提供）

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▲台灣限定款 Viv' Low白色科技緞糖果藍麂皮鑽扣休閒鞋。NT$47,600。（迪生提供）

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▲Flower Strass黑色小羊皮花鑽瑪莉珍高跟鞋。NT$50,600。（迪生提供）

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▲台灣限定款 Viv' Low白色科技緞乾燥玫瑰粉麂皮鑽扣穆勒鞋。NT$40,900。（迪生提供）

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▲Slidy Viv'月光白小牛皮水晶扣人字穆勒涼鞋。NT$46,600。（迪生提供）

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▲New Ranger黑醋栗紅色羊皮迷你花鑽扣樂福鞋。NT$54,200。（迪生提供）

優雅新登台

從精品伸展台一路延燒到街頭穿搭的芭蕾舞鞋，絕對是本季不可忽視的鞋履趨勢！COS最新推出芭蕾舞鞋靈感鞋款系列，以柔軟緞面材質結合簡約輪廓，透過粉霧裸粉、卡其與巧克力棕等低彩度的當季色彩，為日常造型增添優雅氣息，同時顧及舒適感。

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▲緞面芭蕾平底鞋。NT$4,000。（COS提供）

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▲COS推出全新緞面芭蕾舞鞋鞋款。（COS提供）

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▲緞面芭蕾平底鞋。NT$4,000。（COS提供）

粉墨新上場

是什麼樣的鞋款，可以同時虜獲張凌赫、BLACKPINK成員Jennie、影后舒淇與香港四大天王之一的郭富城呢？答案是來自巴黎、以橡膠工藝聞名的鞋履品牌both。其中，以品牌標誌性輪胎紋鞋底為設計特色的TYRES PLATFORM，6公分的建築感厚底，除增高效果外也顧及舒適度，輕量腳感與極簡設計更在工業美學與法式時尚之間取得平衡，難怪獲得演藝圈大咖星級藝人的喜愛啊！

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▲Jennie在Coachella舞台上穿著both與Charles & Keith聯名鞋款。（both提供）

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▲張凌赫在形象照中，以全白造型搭配同系列鞋款，乾淨俐落又充滿少年感。（both提供）

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▲TYRES PLATFORM櫻花配色鞋款。NT$6,137（both提供）

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▲TYRES PLATFORM黑白配色鞋款。NT$6,137。（both提供）

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▲郭富城（右二）在演唱會上穿著灰白配色鞋款。NT$6,137。（both提供）

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▲舒淇以輕便打扮搭配粉白配色鞋款。NT$6,137。（both提供）

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關鍵字：

鏡週刊, 靚鑑賞

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