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今年夏天最想背的編織包　幸運餅乾包、漁夫包好燒

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LOEWE推出一系列夏日編織包款，勾勒自然且輕盈的夏日風格。（LOEWE提供） 

▲LOEWE推出一系列夏日編織包款，勾勒自然且輕盈的夏日風格。（LOEWE提供） 

圖文／鏡週刊

LOEWE推出全新夏日編織系列，以天然材質手工編織結合品牌經典皮革細節，從編織包到漁夫帽，將夏日輕盈氛圍全部融入設計，也再次展現品牌自1846年以來對工藝的堅持與深厚底蘊。

此次編織包款包括Braid、Swing、Punch Hole Hobo、Pescador，以及超級可愛、充滿玩味風格的Watering Can澆水壺造型包，每件作品皆保留天然材質獨有的紋理與質感，再結合LOEWE標誌性的皮革細節，展現自然質感與當代設計語彙。

今年夏天最想背的就是它 LOEWE草葉編織包好燒 

▲迷你酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包款。NT$54,000。（LOEWE提供）

今年夏天最想背的就是它 LOEWE草葉編織包好燒 

▲中型酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包款採用獨特的幸運餅乾造型，並結合傳統Canutillo工藝和全新標誌性扣環。NT$61,000。（LOEWE提供） 

今年夏天最想背的就是它 LOEWE草葉編織包好燒 

▲中型酒椰葉拼小牛皮Pescador刺繡雛菊寶石包款，弧形輪廓，巧妙呼應漁夫包的設計。NT$119,000。（LOEWE提供） 

除了包款之外，夏季也同步推出多款草葉帽款，包括酒椰葉漁夫帽及酒椰葉、小牛皮貼飾鉤針編織漁夫帽，分別以LOEWE壓紋皮革貼飾與Anagram小牛皮貼飾點綴，讓休閒輪廓多了細膩工藝感，無論度假或日常穿搭，都能輕鬆營造夏日氛圍。

今年夏天最想背的就是它 LOEWE草葉編織包好燒 

▲酒椰葉和小牛皮貼飾鉤針編織漁夫帽。NT$26,000。（LOEWE提供） 

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關鍵字：

鏡週刊, LOEWE, 編織包

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