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強颱來襲門窗該緊閉還是留縫？消防署教正確做法「別貼膠帶」

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▲颱風,災害準備,門窗緊閉。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲颱風來臨時帶來強風，正確防颱知識很重要。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

颱風來襲伴隨間歇性強風，不少民眾在防颱準備時有疑問：「窗戶要全關緊，還是留條縫減壓比較安全？」內政部消防署防災教育平台與台北市政府消防局皆提醒，颱風期間應將門窗完全關緊鎖好，避免任何縫隙，以防強風、雨水或飛散物灌入室內，降低房屋結構與人員受傷的風險。

不少人也習慣在颱風前用膠帶交叉貼窗，希望能「防爆」或「減壓」。但根據內政部建築研究所的實驗結果，這樣的作法不但無法強化抗風能力，反而可能讓玻璃更容易破裂。研究指出，未貼膠帶的玻璃窗支撐力可達時速 250 公里，相當於 17 級強颱風的風力；貼膠帶後因應力集中，玻璃反而更脆弱。

▲內政部建築研究所實驗窗戶貼膠帶。（圖／內政部官網）

▲內政部建築研究所實驗窗戶貼膠帶不會讓抗風能力增強。（圖／內政部官網）

消防署與北市消防局也提醒，颱風影響期間應盡量留在室內，並遠離門窗與玻璃區域，避免被強風吹起的物品波及。若發現門窗破損或滲水，應先在安全處暫時封堵，切勿靠近破裂玻璃或冒險外出，必要時再通報相關單位協助處理。總之關緊門窗、遠離玻璃、減少外出，比任何做法都更安全實際。

而根據氣象署提供的資訊，巴威颱風襲台西北方為最強迎風面，建議可裡用手機上指南針功能，找出家裡迎風面最大的方位，務必要關緊門窗不要留縫。

關鍵字：

巴威, 強颱, 颱風防災, 正確防颱, 門窗安全, 膠帶迷思, 消防署提醒

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