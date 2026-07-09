LOPIA美麗華店開幕排百人長龍　祭出黑毛和牛買一送一

▲LOPIA美麗華店開幕幾乎一開門就爆滿。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系超市 LOPIA 美麗華店今（7／9）對外正式開幕，該門店目前為台北市區內最大，也推出「黑毛和牛燒肉切落肉」買一送一限定優惠，還祭出滿滿現做壽司與新鮮水果，一開門就吸引不少民眾前往，不到半小時就開始在店外排起長龍，開幕 2 小時店外仍有百人排隊規模。

▲美麗華店採用分區排隊，到下午一點每區都還排滿人。（圖／業者提供）

LOPIA 之前宣布進駐大直美麗華，接手原本的 Mia c’bon 店舖，表示將比 LaLaport 南港店更大更寬敞，品項也會更豐富，在公布開幕日為 7／9 時，網友留言反應多半平淡，還有民眾表示「還我 Mia c’bon」，今日開幕該店排出爆料人潮，一掃之前在網路上宣布時的低迷氛圍。

之前 LOPIA 官方表示，針對大直美麗華店，將推出抹茶水果甜點，以及豐富的水果商品，包括榴槤、山竹、美國櫻桃等，以及海鮮軟捲、和牛漢堡與首次販售適合搭配肉品的「韓式泡菜」，並引進開賣「須崎屋」長崎蛋糕，而開幕前夕更是不手軟公告促銷商品，包括一貫只要 20 元的生鮭魚壽司，以及 100 公克售價 298 元的「黑毛和牛燒肉切落肉」，開幕當天限定買一送一優惠。