金高把橡木芯條放進瓶內熟成　噶瑪蘭1982珍稀波特桶熟成威士忌登場

▲金高把橡木芯條放進瓶內熟成。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

黑松近期推出全新木質風味的「粱芯金門高粱酒」，首創將百年橡木芯條直接封裝入瓶，讓酒液與木芯在瓶中繼續交織熟成；而金車噶瑪蘭威士忌則拓展特殊桶藝版圖，推出珍稀年份熟成的「經典獨奏Colheita波特桶威士忌原酒」，選用1982年份的波特酒桶，堆疊出深邃的莓果與花香調性。

近期黑松與金門酒廠聯手打造「粱芯金門高粱酒」，瓶內有最有趣的亮點，就是瓶中清晰可見的百年橡木芯條。每支芯條皆選自百年樹齡橡木，並以「輕燻緩炙」烘烤工藝保留橡木天然香氣。讓特調金門高粱酒與橡木芯條在瓶中交織熟成後，原本透明的酒液會綻放出天然的鎏金色澤，售價 890 元。

「粱芯金門高粱酒」開瓶時帶有檀木線香、奶油和香草氣息，入口能感受到絲滑細膩的甘甜感與淡淡煙燻木質香，尾韻則帶有烏梅酸甜與烘焙氣息。由於出廠時風味融合已達黃金熟成點，消費者買回家可開瓶即飲。

金車噶瑪蘭近期也推出「經典獨奏Colheita波特桶威士忌原酒」，特別選用波特酒中極具珍稀性的 1982 年份 Colheita 波特酒桶進行熟成。該桶以單一年份葡萄釀製，歷經歲月淬鍊後，於 2017 年注入威士忌新酒進行全時熟成，在台灣亞熱帶熟成，讓酒液呈現黃褐茶色。

「經典獨奏Colheita波特桶威士忌原酒」風味特色在於香氣率先綻放酸甜莓果與成熟桑椹的甜美果韻，並隨後層層綻放紫羅蘭、玫瑰花香、水蜜桃與柑橘果香。入口後口感飽滿圓潤，帶有慢火燉梨的溫暖甜潤與烏梅清雅酸香，並浮現淡雅堅果與溫潤龍眼乾氣息，為酒體增添深度，最後尾韻則以清新的木質調性伴隨果香悠長收尾。外包裝設計也呼應風土，將葡萄牙斗羅河谷的山谷地景與河流紋理融入視覺，售價 12,000 元。

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