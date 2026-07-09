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夏季「微霧奶油光」清爽又遮瑕！3款持久型氣墊粉餅　外殼美到像時髦配件

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

面對潮濕悶熱的氣候，底妝的持久度與精緻感始終是妝容成敗的關鍵，近期幾款討論度極高的氣墊新品，從強調「無瑕奶霧光」的持妝黑馬，到結合保養成分的科技底妝，解決現代人最在意的浮粉、暗沉與脫妝困擾，能輕鬆應對長時間的奔波，時刻綻放自信光采。

＃fwee 全天持妝黑氣墊，售價840元

▲fwee,Minsco,LANEIGE,蘭芝,橘朵,氣墊粉餅,氣墊,彩妝,。（圖／品牌提供）

韓國人氣美妝品牌fwee針對底妝全面升級，推出全新的「全天持妝黑氣墊」，攜手73萬粉絲韓國高人氣美妝YouTuber Minsco共同開發，擁有SPF40、PA++的防曬係數，質地滑順好延展，即便是底妝新手也能輕易推勻，打造出韓式完美無瑕的奶油肌妝感，半霧面的妝效兼具高遮瑕力與持久度，在維持妝容細緻度的同時，也提供整體的舒適感受。

＃LANEIGE蘭芝 NEO雙效持妝柔霧氣墊，售價1300元

▲fwee,Minsco,LANEIGE,蘭芝,橘朵,氣墊粉餅,氣墊,彩妝,。（圖／品牌提供）

身為氣墊粉餅先鋒，蘭芝推出的「NEO 雙效持妝柔霧氣墊」以極具質感的銀灰色外型強勢回歸，透過專利「超導玻尿酸保濕科技」搭配全效修護複合物，在提升底妝保濕度的同時，也能調理肌膚油水平衡，針對毛孔與瑕疵，運用3重毛孔柔焦控油科技達到柔焦，迅速打造無瑕奶霧光澤。

＃橘朵 新持妝氣墊霜，售價690元

▲fwee,Minsco,LANEIGE,蘭芝,橘朵,氣墊粉餅,氣墊,彩妝,。（圖／品牌提供）

針對底妝容易出現的「早退」問題橘朵發表「新持妝氣墊霜」，透過雙酵茶配方兼具抗氧化與控油能力，可以提供肌膚高遮瑕的底妝氛圍，即使不遮瑕也有高級感微霧光奶油肌，長時間維持明亮淨透，避免暗沉浮粉的問題，而且擁有極佳的貼膚效果，一拍立刻瑕疵隱形。

關鍵字：

fwee, Minsco, LANEIGE, 蘭芝, 橘朵, 氣墊粉餅, 氣墊, 彩妝

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