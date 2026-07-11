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爆紅「10分鐘瘦大腿運動」　網堅持兩周讚：腿真的有變細、視覺更緊實

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文／美人圈

大腿內側肉明顯，或總感覺大腿在穿上短褲、短裙後看起來肉肉的？不妨來試試這套近期在韓國爆紅的「10分鐘瘦大腿肉運動」，這套動作重點為消除大腿內側肉，同時強化大腿內側肉的強化訓練，讓大腿變得更加緊實，視覺看起來會變瘦，更有網友驚艷：「堅持兩週，腿真的有變細！」

PS.若做以下動作時，腰部壓力太大、甚至會痛的話，建議可在「薦骨（尾椎上方）」的下方墊泡綿滾筒，讓腰部有支撐，會舒服很多。 

瘦大腿運動一：青蛙式伸展

首先做出青蛙姿勢，將身體重心微微往前，雙手放在地板上，並慢慢移動到左邊，接著停留30秒；完成後，再雙手摸著地板慢慢移動到右邊，同樣停留30秒。

▲瘦腿 。（圖／翻攝自IG、Youtube）

▲（圖／Youtube@SomiFit，下同）

瘦大腿運動二：仰躺開合

躺下後，腳向上伸直，並開始做雙腳開合1分鐘。記得，需由大腿內側發力，並可將雙手放在屁股的位置做固定，避免身體因為動作而動來動去，導致姿勢跑掉、運動效果下降。

▲瘦腿 。（圖／翻攝自IG、Youtube）

瘦大腿運動三：仰躺剪刀腿

維持躺著的姿勢，將雙腿盡量伸直。先前後交叉剪刀腿一次後，再雙腿打開呈V字，接著再回到交叉剪刀腿，並再打開呈V字，一樣做1分鐘。

▲瘦腿 。（圖／翻攝自IG、Youtube）

瘦大腿運動四：仰躺大腿畫圈

維持躺著的姿勢，並向上V開腿，接著分別在空中畫圈1分鐘。需注意的是，用力的部位為大腿內側，而非膝蓋或小腿，此外，一樣可將手放在屁股的位置，維持穩定不跑位，讓動作更確實。

▲瘦腿 。（圖／翻攝自IG、Youtube）

瘦大腿運動五：仰躺彈跳抬腿

維持向上的V開腿，接著左右腳分別向外開到最大並維持彈跳感，感受到大腿內側肉有在用力，一樣做1分鐘。

▲瘦腿 。（圖／翻攝自IG、Youtube）

瘦大腿運動六&七：側躺大腿內側抬腿

側躺後，先左腳在右腳之上，右腳完全伸直並做出抬腿動作1分鐘，完成後換邊做1分鐘。需注意的是，用力的部位為「大腿內側」，而非上半身。

▲瘦腿 。（圖／翻攝自IG、Youtube）

瘦大腿運動八：快樂嬰兒式

最後必須放鬆與伸展！將雙腿往身體靠近，接著一手抓一腳，此時會感受到背部與腰部完整貼在地上，維持該姿勢並往左右搖動，以達到放鬆及伸展，動作時間同樣為1分鐘。

▲瘦腿 。（圖／翻攝自IG、Youtube）

完整瘦腿跟練影片

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 瘦腿, 減肥

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