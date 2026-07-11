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隨時隨地保持迷人香氣！從沐浴、外出到補香的多重單品搭配法

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▲香水。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲想要隨時隨地保持迷人香氣，可以透過不同單品疊加。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

記者李薇／台北報導　圖／fragrancesoftheworld.com、品牌提供、AI

香氣在近年成為美妝界的話題黑馬，也越來越多人開始在意身上的氣味，並且主動管理調整，香水市場也迎來許多全新的作品與香調，讓人有更多的選擇，除了單純的噴香水之外，透過不同香氣單品的疊加，可以讓整個氣味更加持久，層次也更為豐富，快來看看可以怎麼樣疊加？

【香氛產品堆疊】

市面上帶有香氣的產品很多，從沐浴乳、洗髮精、身體乳液、髮香噴霧、香水、香膏、護手霜等等，根據不同產品的使用方式，可以大致歸納出幾種疊加的方法，比如：晚上先用沐浴乳／洗髮精清潔，早上出門可以搭配香水／髮香噴霧疊加，若是在外面感受到香氣不夠，可以透過香膏、護手霜等便於攜帶的單品疊擦，讓香味可以持續散發。

▲迪奧,MISS DIOR,LANVIN,DOLCE&GABBANA,Knock,覺亞,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

【香氣疊加法則】

通常若是在晚上使清潔產品之後，香味隨著夜晚持續到早上，大多都剩下木質調的香氣尾韻，整體氣味也比較但，基本上是可以疊加各種不同類型的香氛產品，但若是在剛剛洗沐完或是本人已經有噴香水的狀況下，為了不讓整體香味太過衝突，最簡單的方式就是搭配同一種或是同類型的香味，避免整個味道過於複雜。

▲迪奧,MISS DIOR,LANVIN,DOLCE&GABBANA,Knock,覺亞,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

若是想嘗試更多元的香氛玩法，10/10香氛訓育講師Rhys在之前也曾提及，香氛研究者Michael Edwards在1983年提出的「香調輪」，可以先從主香調旁邊鄰近的香氣來搭配，是比較好上手也不容易出錯的組合，而對於香氣有高需求的專業玩家，則可以選擇對向的香調，創造出自己專屬的香味。

【推薦單品】

＃迪奧 MISS DIOR花漾迪奧保濕身體霜，150ML、售價3,850元

▲迪奧,MISS DIOR,LANVIN,DOLCE&GABBANA,Knock,覺亞,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

亞洲熱銷冠軍MISS DIOR以少女般的輕甜花香，擄獲許多粉絲的心，不只是有各種不同濃度的香水、淡香精，更是連身體洗沐、滾珠香氛油、護手霜等通通都有，可以說是品項最齊的香氛作品；在日前更是上市絕美的保濕身體霜，淡雅粉紅色的方形包裝，精緻立體的千鳥紋設計，更以「花中之后」格拉斯玫瑰花水為核心，奶霜質地包裹乾燥肌膚，迅速滋養潤澤。

＃LANVIN 光韻白茶淡香精，50ML、售價2750元

▲迪奧,MISS DIOR,LANVIN,DOLCE&GABBANA,Knock,覺亞,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

經典光韻系列推出全新「光韻白茶淡香精」，延續此系列溫柔典雅的氛圍，這次香氣彷彿如夢似幻的晨曦映景，調香師Julie Massé運用白正山小種紅茶（White Lapsang）取代傳統茶香，展現出更加明亮、帶有氣泡感純淨氛圍，搭配白牡丹、鈴蘭、佛手柑、薑、麝香等等，創造出極致優雅的香氣。

＃DOLCE&GABBANA 淺藍香氛凝膠，30ML、售價2,500元

▲迪奧,MISS DIOR,LANVIN,DOLCE&GABBANA,Knock,覺亞,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

以代表性的淺藍香氛系列為基礎，將義大利自由奔放的地中海氣息，打造出全新的無酒精香氛凝膠，延續此系列的水藍色包裝設計，中間銀色LOGO盡顯時髦態度，水感玻尿酸凝膠質地擁有冰感塗抹頭，可以任意使用在肌膚上，而且完全不沾手的貼心包裝，簡直就是補香最佳伴侶。

＃Knock 身體潤澤爽膚水，100ml、售價550元

▲迪奧,MISS DIOR,LANVIN,DOLCE&GABBANA,Knock,覺亞,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

來自韓系品牌Knock的身體潤澤爽膚水，以「Body Skincare Step 1」概念重新定義，製作出專屬身體使用的爽膚水，以獨特的融膚水感質地，蘊含神經醯胺、胜肽與角鯊烷的保養成分，在接觸肌膚瞬間幻化為清爽的質地，可以提供保濕滋潤的功效但卻絲毫沒有黏膩感，帥氣的銀色罐裝總共有開心果、柑橘、焦糖、無香四種版本可以挑選。

＃覺亞 My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露（沐光澄露）

▲迪奧,MISS DIOR,LANVIN,DOLCE&GABBANA,Knock,覺亞,香氛,香水,。（圖／品牌提供）

一瓶可以從頭洗到腳的洗髮沐浴露在今年夏季攜手INNNER創辦人玄玄，打造出全新限定香調的洗沐單品，其中，沐光澄露香氣以明亮的甜橙開啟肌膚清潔的序曲，透過沉穩的木質調讓整個香氣更散發安定的氛圍，讓每日清潔的過程也可以成為放鬆舒壓的儀式。

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迪奧, MISS DIOR, LANVIN, DOLCE&GABBANA, Knock, 覺亞, 香氛, 香水

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