為什麼你總容易被情緒勒索？3個特質都成委屈自己的導火線

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

情緒勒索常出現在親密關係、家庭或職場互動中，對方可能透過責備、冷暴力、失望語氣或道德壓力，讓人產生罪惡感，進而勉強自己配合，而容易被情緒勒索的人，往往不是不夠聰明，而是太在乎關係、太害怕衝突，才會一次次忽略自己的感受。

＃害怕讓別人失望



容易被情緒勒索的人，通常很在意自己在別人眼中的形象，只要對方露出不開心、失望或責怪的反應，就會立刻懷疑是不是自己做錯了，甚至明明已經很累，還是勉強答應對方的要求，因為比起自己的不舒服，更害怕被貼上自私、不孝、不體貼的標籤。

＃習慣把別人的情緒扛在身上



這類人常常會不自覺替別人的情緒負責，只要對方生氣、難過或冷淡，就會急著安撫、解釋、補償，好像只要對方心情不好，就是自己沒有做好，但真正健康的關係，不該讓一個人永遠負責收拾另一個人的情緒，適度關心可以，但不需要把所有責任都攬到自己身上。

＃不擅長拒絕與設立界線



容易被情緒勒索的人，通常很難直接說不，擔心拒絕之後關係會變差，也害怕對方翻臉、冷戰或疏遠自己，所以常常選擇委屈配合，但界線不是冷漠，而是讓彼此都能舒服相處的保護，當一個人開始練習表達需求、拒絕不合理要求，才不會讓善良變成被利用的弱點。