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2026韓星同款球鞋！Rosé、韓韶禧愛穿一次看　百搭耐看還修飾腿型

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文／美人圈

2026韓星同款球鞋推薦來了！ 不知道最近最紅的球鞋是哪雙？從Rosé朴彩英、張員瑛、Winter到韓韶禧都在穿的復古薄底鞋、懶人穆勒鞋與瑪莉珍運動鞋持續洗版社群，不只百搭耐看，暴走不累腳，還有修飾腿型的效果。這次特別整理近期討論度最高的韓星同款球鞋清單，跟著女神們入手準沒錯！

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／PUMA、FILA）

2026韓星同款球鞋：PUMA SPEEDCAT MULE 穆勒鞋（Rosé 同款）

全球品牌大使Rosé帶貨的這雙PUMA SPEEDCAT MULE穆勒鞋絕對是2026夏季的爆款預定！將經典Speedcat賽車鞋結合近年爆紅的芭蕾風元素，甜酷平衡得剛剛好。穆勒鞋設計搭配柔軟皮革與抓皺細節，不僅方便穿脫，也讓整體造型更顯輕盈時髦。全新SPEEDCAT MULE共推出四款低調又時髦的配色，包括經典的全黑色、濃郁復古的義式濃縮、溫柔細膩的杏仁焦糖，以及充滿優雅韻味的酒紅咖啡，都是閉眼入不怕出錯的百搭色。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲PUMA SPEEDCAT MULE 穆勒鞋，NT$2,780。（圖／PUMA）

2026韓星同款球鞋：PUMA H-Street OG 休閒運動鞋（Rosé 同款）

Rosé私服出鏡率最高的款式非PUMA H-STREET莫屬！H-STREET的設計靈感來自PUMA經典田徑釘鞋Harambee，輕盈薄底鞋型搭配透過輕量化結構與透氣網眼材質的設計，最後再以銀光網布勾勒設計細節，將運動性能與街頭時尚完美融合。Rosé上腳的白銀配色也是許多台灣女孩第一眼首選色！

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲PUMA H-Street OG 休閒運動鞋，NT$2,980。（圖／PUMA）

2026韓星同款球鞋：FILA RITMO SLEEK LX 中性復古薄底德訓鞋 （韓韶禧同款）

作為韓國街頭近期討論度超高的薄底鞋代表，FILA RITMO SLEEK LX憑藉復古跑鞋輪廓與輕盈鞋身設計圈粉無數。韓韶禧三月現身米蘭時裝週時，也以吸睛抹茶綠RITMO SLEEK LX搭配時尚套裝，成功掀起討論熱潮。鞋款以2000年代經典SCRIPT SPIKE鞋型為靈感重新演繹，透過流線輪廓與麂皮材質打造出輕盈俐落的薄底視覺感，日常造型帶來清新、有節奏的點綴。除吸睛的抹茶綠色還有具潮流的黑色款，質感的復古設計，正是近年韓國女生最愛的穿搭。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲FILA RITMO SLEEK LX 中性復古薄底德訓鞋，NT$3,680 。（圖／FILA）

2026韓星同款球鞋：FILA HAREPIN 1988 厚底運動鞋（韓韶禧同款）

戶外復古風依舊是韓國年輕世代的穿搭關鍵字！韓韶禧腳上這雙FILA HAREPIN 1988以品牌經典Heritage鞋型為靈感，融合Outdoor機能與復古潮流元素，打造兼具個性與實穿性的時髦風格。鞋面採用天然麂皮材質，搭配戶外感鞋帶系統，為造型增添層次感；厚實中底與高抓地力大底則帶來舒適腳感與穩定支撐。加上厚底設計能悄悄拉長腿部比例、修飾腿型，無論搭配工裝褲、牛仔褲或短裙都相當有型，是今年必收的顯腿長神鞋之一。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲FILA HAREPIN 1988 厚底運動鞋，NT$3,680。（圖／FILA）

2026韓星同款球鞋：FILA GLIO 芭蕾運動鞋 （韓韶禧同款）

由韓韶禧帶火的GLIO Silver-Moon銀月芭蕾運動鞋年初在韓國、台灣一開賣就掀起搶購潮，今年夏天女孩們敲碗已久的夢幻芭蕾粉色終於正式回歸！GLIO將近年最夯的Balletcore芭蕾風融入復古跑鞋輪廓，以柔和粉色調平衡運動感與少女氣息。鞋面結合皮革與織布異材質拼接，營造細膩層次感，搭配輕量中底設計，兼顧美感與舒適度，絕對是包色鎖定款！

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲FILA GLIO 芭蕾運動鞋，NT$3,680 。（圖／FILA)

2026韓星同款球鞋：FILA Echappe 麂皮復古運動鞋（韓韶禧同款）

提到近兩年韓國最具代表性的薄底鞋，韓韶禧帶火的FILA Echappe一定榜上有名！Silver Moon銀月與Choco巧克力配色一推出便迅速洗版韓國IG、小紅書，今年再推夢幻「草莓牛奶」新色，再度掀起話題。鞋款復刻自1995年經典戶外鞋，以標誌性波浪大底結合麂皮與透氣網布拼接設計，兼具復古機能感與時髦氛圍，加上Ortholite專利鞋墊帶來柔軟舒適腳感，也讓它被韓國網友暱稱為「甜點鞋」，成為韓星與時尚KOL私服出鏡率超高的熱門鞋款。 

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲FILA Echappe 麂皮復古運動鞋，NT$3,080。（圖／FILA)

2026韓星同款球鞋：New Balance MT10（張員瑛同款）

New Balance櫃上默默賣翻的就是這雙MT10，就連張員瑛都愛到包色！源自越野跑鞋的MT10採用輕量化鞋身搭配貼地薄底設計，不僅保留運動機能感，也完美呼應近年流行的Gorpcore戶外風與Barefoot鞋潮。鞋款搭載Vibram大底，提供優異抓地力與舒適腳感，搭配俐落修長的鞋型，穿上腳顯得輕盈又顯腿長，出國暴走帶上這雙超安心。

 ▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲New Balance MT10，NT$3,880。（圖／New Balance）

2026韓星同款球鞋：New Balance 740（Winter 同款）

Winter私服最常穿的球鞋就是New Balance 740！鞋款以2000年代跑鞋為靈感，透過銀白色網布與金屬感皮革拼接，打造近年最受歡迎的Y2K復古運動風。厚實中底不僅能悄悄增高、修飾腿部比例，流線鞋型也讓整體視覺更顯俐落，中性設計男女都能輕鬆駕馭，也是韓國年輕人指定率最高的款式。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲New Balance 740，NT$3,280。（圖／New Balance、IG@imwinter）

2026韓星同款球鞋：Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS（Momo 同款）

TWICE成員Momo最近曬出的這雙Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS亮眼紅色超吸睛！延續品牌經典MEXICO 66輪廓，加入Balletcore芭蕾風元素，以紅色漆皮搭配雙扣帶設計，完美融合瑪莉珍鞋的甜美感與運動鞋的舒適度。輕盈薄底鞋型不僅穿起來毫無負擔，也能讓雙腳看起來更加纖細修長，簡單搭配就能輕鬆打造韓妞最愛的甜酷風格。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Onitsuka Tiger MEXICO 66 TGRS，NT$4,280。（圖／IG@momo、Onitsuka Tiger 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 球鞋, 薄底鞋, 芭蕾運動鞋

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