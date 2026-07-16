2026專櫃、開架蜜粉推薦＋適合膚質一次看　上對不厚粉還能柔焦毛孔

文／美人圈

蜜粉是打造精緻底妝不可少的一步，不只能幫助控油定妝，還能柔焦毛孔、修飾暗沉，讓底妝維持一整天乾淨透亮。不過市面上的蜜粉種類越來越多，每款適合的膚質與妝效都不同。這次除了整理2026必買專櫃、開架蜜粉推薦，也一次分享蜜粉怎麼上才不厚粉、不同膚質怎麼挑，以及補妝不結塊的小技巧，想找到最適合自己的蜜粉，這篇直接收藏即可！

蜜粉功效是什麼？是化妝必要步驟嗎？

蜜粉主要功能就是「控油＋定妝」，可以吸附臉部多餘油脂，讓底妝更服貼、不易脫妝，同時也能柔焦毛孔、提升整體妝感精緻度。除了臉部定妝，蜜粉還有一個隱藏用法，就是壓瀏海！在髮際線或瀏海根部輕拍蜜粉，可以吸油、增加蓬鬆感，避免頭髮扁塌出油。

▲（圖／IG@toocoolforschool_official）

那蜜粉是必要步驟嗎？答案是：依照膚質決定就好。如果你是油肌或混合肌，完妝後建議用蜜粉定妝，透過蜜粉控油、可以大大增加底妝持妝度；但如果是乾肌，可以選擇局部使用蜜粉、或改用保濕型定妝產品（像是定妝噴霧）即可。

▲（圖／IG@bbia.official）

蜜粉怎麼上才不厚粉？彩妝師5技巧必學

技巧1：蜜粉粉量越少越好，先揉進粉撲再上臉

蜜粉定妝關鍵就在量少而精。建議先用粉撲或刷具沾取適量蜜粉，將粉體均勻揉開、輕拍掉多餘粉末後再輕壓上臉。少量多次堆疊，比一次上太多更能打造自然服貼的妝感。

技巧2：採用「先壓後掃」手法，定妝更服貼

蜜粉不是一直來回刷就會更持妝，正確方式是先利用粉撲或刷具輕輕按壓，讓蜜粉與底妝充分貼合，尤其是鼻翼、眼下及容易出油的位置，再以乾淨刷具輕掃全臉，帶走多餘粉末，妝感會更細緻，也能降低粉感。

技巧3：依照膚況分區定妝，不需要全臉厚擦

定妝不一定要全臉大量上蜜粉，建議依照不同部位調整用量。T字部位、鼻翼、下巴等容易出油的位置可以稍微加強；兩頰、臉頰外側等較乾燥區域則薄薄帶過即可。乾肌甚至可以只局部定妝及可。

技巧4：眼下改用小刷具，避免細紋卡粉

眼周肌膚較薄，也是最容易出現卡粉、顯細紋的部位。建議不要直接用大粉撲重壓眼下，而是改用小型蜜粉刷或眼影刷，沾取少量蜜粉後輕輕掃過眼下，既能固定遮瑕、防止積線，也不容易讓眼周看起來乾燥。

技巧5：補妝前先吸油，再補蜜粉才不會越補越厚

不少人補妝後反而妝感變得厚重、浮粉，就是因為直接把蜜粉疊在油脂上。正確順序應該先使用吸油面紙輕壓帶走多餘油光，再以衛生紙輕輕按壓肌膚，吸附殘留油分，最後再少量補上蜜粉。這樣不僅能恢復乾淨的妝面，也能避免粉體與油脂混合結塊。

▲（圖／IG@toocoolforschool_official）

2026專櫃蜜粉推薦1：DIOR 迪奧 迪奧超完美定妝蜜粉

適合膚質：混合肌／油性肌／混合偏乾肌

主要功效：控油定妝／柔焦毛孔／保濕持妝

DIOR全新超完美定妝蜜粉以7種修飾粉體打造細緻柔焦妝效，粉質輕盈服貼，上臉後幾乎沒有厚粉感，卻能自然修飾毛孔與細紋，讓底妝像套上一層柔焦濾鏡。配方加入玻尿酸保濕成分，在控油的同時維持肌膚舒適度，不容易因長時間帶妝而乾燥卡紋，即使悶熱天氣也能維持乾淨細緻的妝感。共有3款柔霧色與1款珠光色，可依照不同妝效需求挑選。

▲DIOR 迪奧 迪奧超完美定妝蜜粉，20g／NT$2,150。（圖／BEAUTY美人圈）

2026專櫃蜜粉推薦2：NARS 幻彩小白餅 #星河紫

適合膚質：乾性肌／混合肌／暗沉肌

主要功效：校正蠟黃／自然提亮／柔焦毛孔

NARS經典小白餅推出限定「星河紫」，特別針對亞洲膚色調配薰衣草紫色粉體，可自然中和蠟黃與暗沉，不容易泛白或顯灰。延續品牌招牌極細粉體，上臉幾乎沒有粉感，卻能修飾毛孔、平滑肌膚紋理，同時提升底妝透明感，非常適合喜歡偽素顏妝效或乾淨韓系底妝的人。

▲NARS 幻彩小白餅 ，10g／NT$1,650。（圖／NARS）

2026專櫃蜜粉推薦3：SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉

適合膚質：乾性肌／混合肌

主要功效：保濕持妝／自然提亮／柔焦修飾

SHISEIDO全新超聚光持光蜜粉以極細粉體搭配玻尿酸等保養成分，即使定妝後仍保有舒適保濕感，不易乾燥或卡紋。珍珠光學粉體能讓底妝呈現自然透亮光澤，而非明顯珠光，打造乾淨細緻的韓系光澤肌。其中限定月光粉更帶有淡淡粉紫調，能自然提亮黃肌氣色，兼具校色與柔焦效果。

▲SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉，NT$1,650。（圖／SHISEIDO 資生堂國際櫃、BEAUTY 美人圈）

2026專櫃蜜粉推薦4：LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 煥顏透明蜜粉

適合膚質：乾性肌／混合肌／油性肌

主要功效：柔焦定妝／控油／自然霧面

蘿拉蜜思透明蜜粉堪稱蜜粉界經典代表，超細緻粉體能均勻貼合底妝，打造乾淨柔霧卻不厚重的妝效。透明粉體不影響原有底妝顏色，全臉或局部定妝都相當自然，眼下及兩頰偏乾部位也較不容易卡粉顯紋，因此一直都是彩妝師與乾肌族群愛用的定妝蜜粉。

▲LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 煥顏透明蜜粉，29g／NT$1,780。（圖／IG@lauramercier）

2026年夏天，蘿拉蜜思煥顏透明柔霧蜜粉再推出全新「薄荷雪酪」色！採用品牌獨家訂製薄荷綠粉體，搭載輕柔校色透亮科技™，能幫助中和臉部泛紅、柔化瑕疵。粉質比經典款更細緻透亮，持妝力更可長達16小時，更適合易泛紅膚色使用。

▲LAURA MERCIER 煥顏透明柔霧蜜粉 #薄荷雪酪 20g，NT$2,050。（圖／BEAUTY美人圈、LAURA MERCIER）

2026專櫃蜜粉推薦5：LANEIGE NEO型塑超持妝三效氣墊蜜粉

適合膚質：油性肌／混合肌

主要功效：控油持妝／柔焦毛孔／校色提亮

LANEIGE NEO氣墊蜜粉採用超微細粉體，上臉幾乎沒有粉感，能快速貼合肌膚，打造乾淨平滑的霧面底妝。除了吸附油脂、延長持妝時間，也加入校色修飾效果，讓底妝不容易暗沉。小巧氣墊設計方便外出補妝，搭配專屬粉撲也能精準照顧鼻翼、眼下等細節位置。

▲LANEIGE 蘭芝 NEO型塑超持妝三效氣墊蜜粉，7g／NT$900。（圖／LANEIGE 蘭芝）

2026專櫃蜜粉推薦6：BareMinerals 礦物經典粉底

適合膚質：敏感肌／酒糟肌／一般膚質

主要功效：柔焦毛孔、遮瑕／霧面妝效

美國知名礦物彩妝品牌「BareMinerals」正式登台，目前於momo獨家販售！經典礦物粉底不僅能當作定妝蜜粉使用，以刷具在臉上反覆畫圓拋光後，更能呈現如粉底液般自然服貼的遮瑕妝效。配方以精簡礦物成分為主，對敏感肌與酒糟肌相對友善，妝感輕盈不厚重，長時間帶妝依然舒適。

▲BareMinerals 礦物柔光定妝蜜粉，8g／NT$1,200。（圖／BareMinerals、美人圈）

2026開架蜜粉推薦6：PONY EFFECT 無重力裸肌蜜粉餅

適合膚質：油性肌／混合肌

主要功效：控油定妝／柔焦毛孔／霧面妝效

PONY EFFECT人氣「小白盾」一直都是韓國開架蜜粉的人氣選擇，採用特殊濕式低溫烘焙粉體技術，粉質細緻滑順，能均勻貼合肌膚紋理。添加高嶺土等控油成分，可吸附多餘油脂、延長底妝持妝度，上臉後呈現自然高級的韓系柔霧妝感，同時修飾毛孔與肌膚凹凸，即使補妝也不容易厚粉結塊。

▲PONY EFFECT 無重力裸肌蜜粉餅，9.5g／NT$1,200。（圖／PONY EFFECT）

2026開架蜜粉推薦7：I'M MEME 我愛魔皮柔焦蜜粉 柔膚

適合膚質：混合肌／乾性肌 /油性肌

主要功效：校正蠟黃／柔焦毛孔／自然提亮

I'M MEME超強魔皮蜜粉推出「柔膚」新色！添加植萃控油因子及潤澤成分，完美調和肌膚油水平衡，超細緻柔焦粉體上臉服貼，讓妝容全天服貼、不卡紋。新色「柔膚」專為亞洲膚色設計，獨家特調米色調柔霧遮瑕粉體，能自然融入各種膚色不泛白，有效修飾暗沉與膚色不均問題，同時提升肌膚明亮度與透明感，打造自然柔焦效果，上妝後呈現宛若天生好膚質般的細緻妝感。

▲I'M MEME 我愛光透柔焦蜜粉餅，10g／NT$290。（圖／I'M MEME）

2026開架蜜粉推薦8：1028 零惶孔三色柔焦蜜粉餅

適合膚質：油性肌／混合偏油肌

主要功效：控油定妝／修飾蠟黃 / 高CP值

1028三色柔焦蜜粉餅採用凍乾粉體技術，粉質輕薄細膩，上臉後自然柔焦毛孔與肌膚紋理，打造乾淨無粉感的妝效。三色分區可依需求局部提亮、修飾蠟黃或全臉混刷，使用彈性高，搭配雙面短絨粉撲，連鼻翼、眼下等細節都能輕鬆定妝，以開架價格就能擁有不輸專櫃的精緻妝感，是近期討論度相當高的高CP值蜜粉。

▲1028 零惶孔三色柔焦蜜粉餅，6g／NT$380。（圖／1028）

延伸閱讀

2026蜜粉推薦20款｜油肌、乾肌怎麼選？開架＆專櫃好評蜜粉清單

紫色蜜粉怎麼用？適合誰？2026紫色蜜粉推薦＋用法解析一次看，用錯小心粉底變灰髒

乾肌粉底怎麼選？15款保濕粉底液、粉底霜推薦，夏天持妝不浮粉

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。