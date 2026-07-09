申敏兒來台戴逾1.4億元LV珠寶美翻　優雅秀中文引滿場尖叫

▲申敏兒以優雅的黑色禮服，搭配LV Mythica頂級珠寶。（圖 / 記者林敬旻攝，以下同）

記者林明瑋／台北報導

韓星申敏兒為Louis Vuitton「秘境臻藏Mythica」頂級珠寶展來台，穿著黑色禮服搭配總價超過1.4億元的珠寶，優雅又耀眼，一現身就尖叫聲不斷，她用中文打招呼，並開心表示沒想到在台灣這麼受歡迎，她說：「日後要找更多機會來台北跟大家見面。」

今年1月申敏兒成為LV品牌大使，5月隨LV赴北非摩洛哥參加Mythica頂級珠寶發表活動，她透露很久以前到過台灣，但出席公開活動這是第一次，今天從韓國出發時穿LV皮革襯衫、七分寬褲，搭配黑色靴子，相當帥氣，抵達台北後，晚間在國家音樂廳出席LV晚宴，換上黑色露肩長禮服，展現截然不同的華貴優雅風情。

▲申敏兒一身帥氣裝扮搭機來台。（圖 / 品牌提供）

申敏兒佩戴LV Phenomenal祖母綠與鑽石珠寶，包括項鍊、戒指、手環及耳環，總價超過1.4億元，耀眼程度可見一般，她表示很喜歡綠色，身上一系列祖母綠珠寶很能代表自己。難得來台的她直言：「今天剛抵達的時候還沒有太大感受，但來到現場看到這麼多媒體和貴賓，才發現在這邊很受歡迎。」並喊話未來要找更多機會來台灣和粉絲見面。

▲申敏兒首度在台灣出席公開活動。



▲LV Phenomenal祖母綠與鑽石頸鍊90,500,000元。



▲LV Phenomenal祖母綠與鑽石戒指18,600,000元、手環32,150,000元。

LV頂級珠寶展「秘境臻藏Mythica」為期10天，展出超過400件、總價超過70億元的作品，Mythica頂級珠寶系列共有11個主題，旨在頌揚LV女性，她既是故事的作者，也是女主角，運用各種寶石、LV Monogram Star Cut星形切割或Monogram Flower Cut花朵切割鑽石，打造出耀眼珠寶。

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