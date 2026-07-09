快訊／新光三越、SOGO、誠品共30間百貨宣布停業一天　

▲新光三越宣布7／10停業一天。（圖／翻攝新光三越小北門粉絲頁）

記者蔡惠如／台北報導

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署今（7／9）傍晚發布海上颱風警報，北部將籠罩在最強烈暴風圈中，截至晚間 9 點包括北北基桃、竹苗等地共有 12 縣市政府宣布放颱風假，新光三越宣布 7／10 旗下 9 間分店停業一天、SOGO 宣布旗下 6 間百貨休息一天，誠品旗下 8 間分店暫停營業。

中央氣象局預估，巴威明晚至 7／11 周六通過北方海域時影響最劇烈，其環流範圍寬廣，路徑可能受地形影響擺盪偏整，甚至不排除登陸，無論如何帶來風雨都很明顯，北北基桃、竹苗、宜花、中投、連江12縣市已宣布明天放颱風假，其餘10縣市則正常上班上課。

晚間 9 點左右新光三越也對外宣布，為將顧客、員工及合作夥伴的安全放在第一位。因應本次強颱巴威動向，台北市及桃園市轄內九家分店明天 7／10 停止營業。台中店明天 7／10 將於晚上 6 點提前閉店。盼以公共安全為最高原則，共同守護所有人的安全。



新光三越 7／10 停業分店為台北南西店、台北站前店、台北天母店、台北忠孝店、台北信義新天地 A4／A8／A9／A11與桃園站前店。

京站時尚廣場也表示，考量過往颱風日多於當天上午公告營業時間，部分同仁已在通勤途中，為確保全體人員及顧客安全，提前宣布 7/10（五）暫停營業。停業分店包括轉運站商場本館、小碧潭店、心中山爵士廣場。

晚間 9：50 分左右，SOGO 也對外宣布為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，明 7／10 忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東 Garden City）、中壢店、新竹店停止營業一天。高雄店則正常營運。



晚間 10 點前後，天母大葉高島屋、信義區 BELLAVITA 寶麗廣塲、汐止 iFG 遠雄廣場、台北 101 購物中心也宣布 7／10 停業一天。誠品也公告為保障顧客及全體同仁安全，誠品生活松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台大店等雙北地區自營店點，明日（7／10）暫停營業一天；松菸 24 小時書店 7／10 清晨 6：00 後亦暫停服務，桃竹宜花等各百貨店點則配合百貨公告時間。台中誠品生活 480、誠品生活台南正常營運。

晚間 11 點，華泰名品城宣布 7／10 停業一天。



各地停業百貨整理

台北市：新光三越、京站、SOGO、大葉高島屋、BELLAVITA、誠品生活、台北101 購物中心（含觀景台與高空餐廳）

新北市：京站小碧潭店、iFG 遠雄廣場、誠品生活（新店、板橋、新板）

桃園市：新光三越桃園站前店、SOGO 中壢店（誠品依百貨公告）、華泰名品城

新竹市：SOGO 新竹店（誠品依百貨公告）

台中市：新光三越提前晚間 6 點閉店；誠品生活 480 正常營業