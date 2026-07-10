林嘉欣介紹劉以豪是老公下一秒超害羞　戴2億元LV珠寶開心喊「好幸福」

記者林明瑋／台北報導

Louis Vuitton（路易威登）全新頂級珠寶系列Mythica來台展出，以女性精神為主軸描繪出故事，林嘉欣、劉以豪、關穎都到場欣賞，林嘉欣佩戴的珠寶總值超過2億元，讓她開心地說：「能擁有它們幾個小時，非常幸福。」她透露去年和劉以豪合作拍戲演夫妻，一見面自然地挽著劉以豪，但立刻又鬆開手笑說：「好害羞。」互動很可愛。

▲林嘉欣開心與曾合作演夫妻的劉以豪一起出席LV頂級珠寶展。（圖 / 記者林明瑋攝）

此次頂級珠寶展「秘境臻藏Mythica」為期10天，展出超過400件、總價超過70億元的頂級珠寶與腕錶，關穎戴上要價超過5.8億元的勝利（Victory）粉紅鑽、綠鑽與鑽石戒指，她形容：「像蘋果綠跟草莓的感覺，很年輕好看、很百搭。」今年5月她受邀到摩洛哥參加Mythica頂級珠寶發表活動時，被問到有沒有特別想試戴的款式，她說：「我看很多珠寶上都貼了小貼紙，表示已經被收藏家收了，被搶光光。」並開玩笑問：「那找我來幹嘛？」

▲關穎形容自己的造型很端莊。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲關穎佩戴的勝利（Victory）粉紅鑽、綠鑽與鑽石戒指585,900,000元、粉紅鑽與鑽石耳環60,500,000元。

▲關穎換上露背禮服出席晚宴。（圖 / 記者林敬旻攝）

沒有耳洞的劉以豪，對耳扣情有獨鍾，佩戴圖騰（Totem）黃金鑽石耳扣、征服（Conquest）紅寶石與鑽石胸針讓造型有亮點，他說：「今天戴的手錶我也很喜歡，雙時區設計很適合喜歡旅行的我。」

▲劉以豪將滿40歲，生日計劃是和家人、朋友一起吃飯。（圖 / 記者林敬旻攝）



▲圖騰（Totem）黃金鑽石耳扣1,700,000元、征服（Conquest）黃鑽、黑瑪瑙與鑽石戒指37,400,000元。



▲劉以豪佩戴征服（Conquest）紅寶石與鑽石胸針7,950,000元、Escale Twin Zone晨曦藝術腕錶9,450,000元。

林嘉欣透露去年和劉以豪拍戲演夫妻，一起出席活動相當開心，她和劉以豪說：「我剛跟大家介紹你是我老公。」拍照時自然地挽著他，發現太自在又鬆開，她笑說：「好害羞。」林嘉欣喜歡能百搭的珠寶，尤其熱愛耳環，每天都戴，她說：「沒化妝的時候戴耳環點綴，有提升自己的作用。」她認為女生的第一顆鑽石要自己買給自己，不用等男生買，而且心情不好的時候，買個小禮物給自己會很開心，例如小小的鑽石就很不錯。

▲林嘉欣認為女生的第一顆鑽石要自己買。



▲流動（Motion）藍寶石與鑽石戒指37,500,000元、密語（Whisper）藍寶石與鑽石耳環 35,900,000元。



▲密語（Whisper）藍寶石與鑽石項鍊121,000,000元、手環20,800,000元。

Mythica頂級珠寶系列共有11個主題，運用各種寶石、LV Monogram Star Cut星形切割或Monogram Flower Cut花朵切割鑽石，打造出耀眼珠寶，旨在頌揚LV女性，她既是故事的作者，也是女主角。

這場史詩之旅從征服（Conquest）開始，項鍊以21顆總重21.86克拉的鮮紅色紅寶石，搭配鑽石、縞瑪瑙形成箭頭，彷彿引領方向，圖騰（Totem）像是充滿自然女性能量的磁性標誌，以LV頂級珠寶的經典符碼設計，例如人字紋呼應著「V」、雙色黃金散發著體積感和結構感。命運（Fortune）代表著豐饒，但也喚起了女主角的命運，兩條華麗的項鍊捕捉了歷經考驗和磨難後獲得豐厚獎勵的理念，高領項鍊是LV頂級珠寶早期的標誌之一，閃耀著超過 4,700 顆密鑲鑽石。

▲征服（Conquest）項鍊，鑲嵌紅寶石、鑽石、縞瑪瑙，耗時1,200小時打造，以箭頭呈現引領方向的寓意。



▲命運（Fortune）華麗的項鍊捕捉了歷經考驗和磨難後獲得豐厚獎勵的理念。



▲堅毅（Fortitude）項鍊耗時2,000小時打造，主石為26.17克拉枕形階梯切割藍色鋯石。

謎團（Enigma）引導女主角穿越隱藏的深淵，激勵她創造自己的神話，以吊墜設計詮釋LV Damier棋盤格圖案的項鍊很有份量鑲嵌3顆凸圓形和刻面寶石，有10種不同的佩戴方式。天狼星（Sirius）呼應著遙遠而璀璨的星座，一條以碧璽、海藍寶石、坦桑石共13顆寶石鑲嵌的華麗項鍊，呈現了天狼星的色彩變化，讓人目眩神迷。

▲謎團（Enigma）項鍊墜著1顆52.55 克拉的海藍寶石、29.69克拉和27.12 克拉的貓眼托帕石。



▲天狼星（Sirius）項鍊以13顆寶石鑲嵌，以色調展現夜空中耀眼的天狼星，需耗時1,494小時完成。

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