【不斷更新】遠百2分店宣布停業一天　全台41間百貨7／10不營業

▲遠百信義A13今停業一天。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱巴威持續逼近，預計今（7／10）晚間至明（7／11）對台灣影響最為劇烈。昨晚包括新光三越、SOGO與微風都陸續宣布今日賣場停業一天，遠百今早也表示，旗下遠百信義 A13、遠企購物中心 7／10 停業一天，統一信義兩間百貨也宣布不營業，Global Mall 環球購物中心旗下 6 店今營業至下午 5 點，新竹巨城、台茂與中壢大江則正常營運。

因應巴威颱風影響，遠東百貨上午 8 點宣布遠百信義A13、遠企購物中心 7月10日暫停營業一天，其它縣市地區 10 間店正常營業。統一位於信義計畫區的 2 間百貨公司，包括統一時代與 DREAM PLAZA，也在上午 9 點左右宣布停業一天。

Global Mall 環球購物中心也宣布旗下新北中和、南港車站、板橋車站及機捷三店（桃園 A8、林口 A9、桃園 A19），今營業時間為上午 11 點至下午 5 點，並視天候狀況調整。

其他包括桃園台茂購物中心、中壢大江購物中心、新竹巨城購物中心、三井林口 Outlet、三井南港 LaLaport 均正常營運。



7／10 暫停營業百貨整理

台北市：新光三越、京站、SOGO、微風、誠品生活、台北101購物中心（含觀景台、高空餐廳）、大葉高島屋、BELLAVITA、遠百信義 A13、遠企購物中心、統一時代百貨台北店、Dream Plaza、Global Mall 南港車站（營業至下午 5 點）

新北市：京站小碧潭店、iFG 遠雄廣場、誠品生活（新店、板橋、新板）、Global Mall 中和／板橋車站（營業至下午 5 點）

基隆市：微風東岸

桃園市：新光三越桃園站前店、華泰名品城、SOGO 中壢店（誠品依百貨公告）、Global Mall 桃園 A8／A9／A19（營業至下午5點）

新竹市：SOGO 新竹店（誠品依百貨公告）

宜蘭／花蓮：誠品生活依百貨公告調整

台中市：新光三越台中店提前於晚間 6 點閉店