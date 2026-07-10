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dtto friends、Care Bears超可愛周邊要擁有！獲得方法一次公開

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美妝界颳起「跨界萌勢力」，當深受專業肯定的保養成分專家遇上人氣卡通IP，碰撞出令人耳目一新的保養儀式，讓你在炎炎夏日中，輕鬆養出讓人心動的耀眼水潤美肌。

＃專科 保濕精華聯名組，NT$459

▲專科,dtto friends,Care Bears,寶拉珍選,愛康,聯名,跨界,合作,美妝。（圖／品牌提供）

當經典日系開架保養品牌專科遇上人氣原創IP「dtto friends」，一場療癒感十足的保養跨界就此誕生！透過備受好評的保濕精華，搭載獨家「微米晶球保濕科技」，將三重玻尿酸以黃金比例封存，輕抹瞬間，晶球化為細緻水分子滲透肌底，解決季節交替導致的乾枯與不穩定。組合更是隨機附贈dtto friends任一可愛公仔，絕對要抽到自己喜歡的。

＃愛康 × Care Bears聯名第二彈

▲專科,dtto friends,Care Bears,寶拉珍選,愛康,聯名,跨界,合作,美妝。（圖／品牌提供）

女性護理品牌愛康攜手Care Bears聯名的第二彈登場，5款限定周邊包含：束口袋、旅行收納三件組、燈箱磁鐵經典款、燈箱磁鐵美味款、徽章組經典款，只要在各通路消費滿額就可以獲得，官網則是任選8件399元，就可以擁有束口袋、玻璃杯，聯名款A+B區任選13 件$999，可以一次帶走束口袋、玻璃杯和旅行收納3件組。

＃寶拉珍選 2%水楊酸身體守護組，NT$1,080

▲專科,dtto friends,Care Bears,寶拉珍選,愛康,聯名,跨界,合作,美妝。（圖／品牌提供）

身體肌膚面臨毛孔堵塞、老廢角質堆積的考驗，寶拉珍選首度攜手華納兄弟，將飛天小女警守護城市的熱血精神注入保養儀式，推出以身體護理為核心的限定組合，經典2%水楊酸身體乳運用脂溶性水楊酸溫和調理肌膚粗糙顆粒問題，重拾平滑細緻的膚觸，同時結合多重保濕成份，在煥膚過程中平衡水分，確保肌膚透亮而不乾澀。

關鍵字：

專科, dtto friends, Care Bears, 寶拉珍選, 愛康, 聯名, 跨界, 合作, 美妝

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