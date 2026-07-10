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韓系最夯「玻璃水光肌」輕鬆養成！保濕＋煥膚重現平滑細緻

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

炎炎夏日，高溫與冷氣房的溫差反覆侵襲，肌膚屏障備受考驗，隨著季節更迭，保養關鍵已從單純補水進階至「微生態平衡」與「高效煥膚」，透過科研級成分穩定膚況，並以輕盈細緻的質地直抵肌底，以下精選三款夏季必備精華，在酷暑中重拾清爽透亮，打造澎潤水光肌。

＃倩碧 水磁場嫩亮保濕煥膚精華，30ml、售價1,650元

▲倩碧,寵愛之名,BRIGIN by 1028,保養,保濕。（圖／品牌提供）

面對頻繁出入冷氣房與戶外溫差的夏日環境，肌膚往往因水分流失導致暗沉與粗糙，倩碧針對韓系「玻璃光澤肌」風潮，一次搞定保濕與煥膚，透過5%乳酸溫和代謝老廢角質，平滑肌膚紋理，透過科研級玻尿酸、蘆薈水鎮定補水，並協同高穩定維他命C發揮抗氧化功效，提亮膚色，讓肌膚在水潤同時展現飽滿透亮的細緻觸感。

＃寵愛之名 水能亮保濕精華，30ml、售價1,200元

▲倩碧,寵愛之名,BRIGIN by 1028,保養,保濕。（圖／品牌提供）

夏季肌膚時常出現忽乾忽油的失衡狀態，關鍵在於維持微生態的平衡，水能亮保濕精華以「二裂酵母」為核心，從肌底層面調理，增強屏障防禦力，有效對抗外在環境刺激，搭配玻尿酸鈉與鎖水磁石組成長效保濕系統，質地清爽水感，能迅速被肌膚吸收，改善乾燥與敏弱不穩，讓肌膚重拾健康的穩定水潤光澤。

＃BRIGIN by 1028 10%積雪草保濕修護雙層噴霧，售價790元

▲倩碧,寵愛之名,BRIGIN by 1028,保養,保濕。（圖／品牌提供）

炎炎夏日，隨身攜帶一瓶高效補水噴霧是穩定膚況的必要程序，極細緻水霧設計採用水乳雙層配方，能在瞬間為乾燥肌膚注入水分，能夠即時舒緩與降溫，結合10%積雪草精萃，不僅是妝前的保濕打底，亦適合在戶外活動後使用，隨時為疲憊的肌膚充電，打造全天候清爽且充滿水潤感的透亮妝容。

關鍵字：

倩碧, 寵愛之名, BRIGIN by 1028, 保養, 保濕

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