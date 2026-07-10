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巴威襲台信義計畫區12間百貨全停業　業界：開店風向慢慢在改變了

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▲▼台北市信義區,信義計畫區,信義計劃區。（圖／記者董美琪攝）

▲信義計劃區百貨林立，今颱風來襲幾乎全數停業。（圖／記者董美琪攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱巴威逼近北台灣，台北市昨（7／9）晚就宣布停止上班上課，過不到 2 小時新光三越首先公布，旗下北部 9 間分店今（7／10）直接停業一天，引發信義計畫區周邊部分百貨跟進，即便今早天氣穩定甚至還有太陽，遠百與統一時代仍直接公告「停業一天」，業界人士表示：「同儕效應影響很大，而且形象損失不一定划算。」

中颱巴威預計今晚至明對台灣影響最為劇烈。百貨戰場競爭最激烈的信義計畫區，昨晚新光三越率先宣布信義新天地 4 店停業一天，隨即包括BELLAVITA寶麗廣塲、台北 101 購物中心也宣布跟進，而微風則在近午夜 12 點對外宣布，旗下位於信義計畫區的 3 間分店也停業，在網路上引起討論。

因巴威速度減慢，今早台北天氣晴朗無雨，而且還有太陽，而遠百於上午 8 點左右也表示，旗下遠百信義 A13 停業一天；統一則在稍晚說明統一時代百貨與 DREAM PLAZA 休息一天，等同信義計畫區有 12 間百貨全停業。

「風向慢慢在改變了。」在百貨界資歷超過 20 年的業界人士表示，以往百貨商場面對颱風天是否該放假，通常會在當天上午視天候決定，因為雖然地方政府決定放假，但若天氣還好民眾會外出，當天的業績等同周末等級。不過勞工權益越來越受到重視，而且專櫃人員難找，若決定開店，企業就要承受員工可能受傷的風險，透過網路推波助瀾，形象的受損不一定划得來，說不定後續找人都會有困難。而新光三越是信義區百貨龍頭，只要它決定停業，一定會影響其他百貨高層的考量。

 ►快訊／新光三越、SOGO、微風共37間百貨宣布停業一天

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關鍵字：

颱風天, 信義計畫區, 百貨停業, 新光三越, 企業形象

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