朋友多但常覺得孤單的三大星座！TOP 1習慣展現開朗一面　很少人能真正懂他

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

有些人看似朋友遍布各個圈子，聚會邀約不斷，身邊也總有人陪伴，內心卻經常浮現難以言喻的孤單感，以下三大星座雖然人緣很好，卻不容易真正卸下心防，因此即使朋友很多，仍常覺得沒有人真正理解自己。

TOP 3：天秤座

天秤座擅長社交，也懂得配合不同人的個性調整相處方式，因此身邊通常不缺朋友，只是他們習慣維持和諧形象，很少直接表達內心的不滿與脆弱，許多關係看似熱絡，實際上卻停留在輕鬆聊天的層面，當真正需要支持時，反而不知道該向誰坦白心事。

TOP 2：水瓶座

水瓶座個性有趣、想法新穎，很容易吸引不同類型的人靠近，朋友圈往往相當廣泛，只是他們重視精神交流，比起有人陪伴，更在意對方是否能理解自己的思考方式，一旦發現彼此只能聊表面話題，就會產生強烈疏離感，即使身在人群之中，仍覺得自己像局外人。

TOP 1：雙子座

雙子座活潑健談、交友能力極強，無論到了哪裡都能快速融入群體，也常給人朋友很多、生活精彩的印象，只是他們習慣展現輕鬆開朗的一面，真正低落時反而會刻意隱藏情緒，加上不同朋友只能分享不同面向的自己，很少有人能完整理解他們，因此越是熱鬧，內心越容易感到空虛與孤單。