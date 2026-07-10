板橋大遠百鼎泰豐「候位要等3小時」　等候人潮破200組

▲巴威襲台，板橋大遠百鼎泰豐爆滿。（圖／記者蔡惠如翻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

巴威即將襲台，北北基桃宣布停班停課，板橋大遠百今（7／10）正常開店，因截至目前風雨尚未真正抵達，許多民眾湧入百貨用餐，有消費者在 threads 上發問：「板橋大遠百鼎泰豐爆滿了嗎？」熱心網友留言表示「候位破 200 組了！」而鼎泰豐 APP 上也顯示用餐時間等候突破 180 分鐘，用餐人潮比周末還要兇猛。



中央氣象局預估，巴威今晚至周六通過北方海域時影響最劇烈，北北基桃、竹苗、宜花、中投、連江12縣市已宣布今天放颱風假，北北基桃與竹苗等地共有 44 間百貨都宣布停業一天。今早遠百宣布旗下信義 A13、遠企購物中心停業一天，其餘分店正常營業，也引發部分網友負面留言。

但因巴威真正影響尚未抵台，許多民眾選擇出門用餐，新北指標百貨板橋大遠百地下一樓鼎泰豐直接爆滿，用餐需等上 3 小時，也讓網友留言：「實在太恐怖。」

昨晚鼎泰豐對外宣布因應颱風來襲，旗下包括百貨內、位於信義路上的本店與新生店 8 間分店暫停營業，目前營業門市包括板橋店、新竹店、台中店與高雄店，目前板橋店等候時間為 150 分鐘至 180 分鐘、新竹店等候時間為 20 分鐘、高雄店等候時間為 50 分鐘。