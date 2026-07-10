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【不斷更新】新竹巨城、遠百宣布7／10提前打烊

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▲▼Big City,遠東巨城購物中心,遠東SOGO百貨新竹店。（圖／記者姜國輝攝）

▲Big City遠東巨城購物中心。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

隨巴威持續逼近，中央氣象署持續發布陸上警報，北部、宜蘭地區及中部山區有局部大豪雨或超大豪雨，今（7／10）有 44 間百貨宣布停業，零星百貨宣布正常營運，三井下午 2 點對外宣布南港 LaLaport 購物中心、林口 Outlet 提前至下午 5 點打烊，遠百各分店從晚上 6：30 起陸續提前關店，新竹巨城則預計在晚上 8 點提前結束營業。

中颱巴威離台灣越來越近，預計今晚至明天白天雨勢影響最明顯，北部、宜蘭地區及中部山區有局部大豪雨或超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。中北部部分商場正常營業，目前三井已宣布南港 LaLaport 購物中心、林口 Outlet 提前至下午 5 點結束營業，台中 LaLaport 與 Outlet 現維持正常營運時間，其他百貨賣場營業時間將陸續更新。

新竹巨城購物中心約下午 3：40 左右也宣布，原正常營業時間至晚上 10 點，因應颱風 7／10 提前至晚上 8 時閉店。 遠百則於下午 4 點公布，板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園 3 店今營業時間至晚上 6：30；遠百竹北、新竹大遠百營業時間提前至晚上 8 點；遠百花蓮營業時間提前至下午 6 點。台茂購物中心今也提前至晚上6：30 打烊。

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關鍵字：

巴威, 強颱, 颱風防災, 百貨停業, 暫停營業, 百貨, 提前打烊

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