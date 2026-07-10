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今夏AIRism從內搭變涼爽主角！「UNIQLO熱賣Top 3」極簡設計最受歡迎

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記者鮑璿安／台北報導

隨著高溫成為夏季日常，機能服飾也從過去的「內搭配角」逐漸躍升為造型核心。UNIQLO AIRism系列今年持續進化，透過與日本東麗（TORAY）共同研發的超細纖維，打造兼具吸濕排汗、清涼觸感、抗菌除臭與彈性等機能，不僅提升穿著舒適度，更重新定義夏季LifeWear美學。《ET FASHION》也特別整理出今夏AIRism 系列的熱銷TOP3 ，提供民眾及時入手！

AIRism是什麼？

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲AIRism運用超細纖維科技，纖維細度僅約頭髮的1/10，同時具備比棉質快約1.9倍的乾燥效率，炎夏依舊保持清爽。（圖／品牌提供）

AIRism運用超細纖維科技，纖維細度僅約頭髮的1/10，同時具備比棉質快約1.9倍的乾燥效率，炎夏依舊保持清爽。今年AIRism系列最大的特色，在於將科技機能自然融入服裝設計之中，讓每件單品都兼具時尚感與實穿性，成為夏季衣櫥不可或缺的風格單品。

AIRism熱銷TOP 1：男裝/男女適穿 AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖)

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▲AIRism棉質寬版圓領T恤（五分袖）售價NT$590 。（圖／品牌提供）

最受歡迎的單品由男女適穿AIRism棉質寬版圓領T恤（五分袖）Uniqlo U系列奪冠，以寬鬆五分袖輪廓、俐落肩線與棉質外觀，打造兼具份量感與極簡美學的設計，即使單穿也能展現高級質感，成功讓AIRism從機能內搭躍升為夏日穿搭主角。

TOP 2：女裝 AIRism棉質T恤(短袖)

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▲女裝 AIRism棉質T恤(短袖) 售價NT$390。（圖／品牌提供）

緊追其後的女裝AIRism棉質T恤（短袖），以簡潔版型融合滑順舒適的材質，同時兼具乾爽透氣特性，無論搭配牛仔褲、西裝褲或長裙，都能展現清爽俐落的都會風格。

TOP 3：男裝 AIRism抗異味網眼坦克背心

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▲AIRism抗異味網眼坦克背心售價NT$390 。（圖／品牌提供）

排行榜第三名則是AIRism抗異味網眼坦克背心，高透氣網眼結構與抗異味機能，適合作為西裝、襯衫內搭或運動穿著；第四名AIRism棉質圓領T恤延續極簡設計，滿足日常通勤與休閒需求；第五名AIRism四角褲則以親膚舒適的穿著體驗，成為夏季不可或缺的基礎單品。

同場加映

日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓， 等於把日本年輕人熟悉的流行節奏，復古校園風、甜酷Y2K幾乎零時差搬進台灣，早就話題不斷。這次最值得先鎖定的單品，毫無懸念就是海外首發、也是台北限定販售 的 「點點蕾絲綁帶手提包」。WEGO把日本近年超熱門的「推活文化」帶進台灣，把原本用來展示徽章、娃娃與偶像周邊的 痛包 概念，翻成更適合日常穿搭的甜酷版本。設計上以今年高熱度的點點元素為靈感，搭配手繪感細節與蕾絲綁帶，整體有種可愛卻不過分甜膩的「慵懶感點點」氛圍，裝入娃娃更加可愛，內部隔層也採可拆卸設計，能依需求在 3 格到 1 格 間自由切換，兼顧展示、收納與實用性。

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲直擊包款配件十分好買 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

除了限定單品，WEGO這回也把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在7成、男裝3成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品。編輯直擊也發現許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找，兼具叛逆與復古風格。

關鍵字：

UNIQLO, AIRism, 夏季穿搭, 機能服飾, 熱銷排行

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