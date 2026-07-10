快訊／巴威襲台11間百貨宣布7／11停業一天

▲微風宣布旗下7館7／11停業一天，此為資料照。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中央氣象署表示巴威颱風暴風圈預計 7／11 清晨觸陸，預估最快要12日清晨至上午才可解除陸上颱風警報，總共有 21 縣市宣布明日停班停課，微風在晚上 8 點多對外宣布，明（7／11）旗下 7 館停業一天，京站也在稍早宣布 7／11 全天停業。

微風表示，因應巴威颱風持續影響，微風集團配合地方政府停班停課公告，7月11日各館暫停營業一天。各館恢復營業時間及最新資訊將於官方網站、官方社群平台公告。稍早京站也宣布，7／11包括本館、小碧潭與心中山爵士廣場全天停業（館內屈臣氏與萊爾富除外），未來將持續以安全為最高原則，儘早對外公告營運資訊，讓同仁及顧客能及早因應。

而信義計畫區 BELLAVITA 寶麗廣塲也宣布停業一日，iFG 遠雄廣場也公告旗下汐止店、新竹店、台中店 7／11 停業一天。華泰名品城表示將繼續於 7／11 暫停營業一天。原訂於周六舉辦的「夏夜奇幻巡遊」也將延期辦理。最新活動日期將視天候狀況另行安排，並於官方社群公告。

晚上 9 點左右，台北 101 購物中心、大葉高島屋、美麗華百樂園均宣布7／11暫停營業一天。



IKEA 則公告大台北分店（內湖店、小巨蛋城市店、新莊店跟新店店）7／11上午暫停營業。後續營業資訊，將依最新天候狀況，另行公告。



7／11停業百貨一覽（持續更新）

台北市

微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山、微風松高、微風台北車站，停業一天

京站時尚廣場本館、心中山爵士廣場，停業一天（館內屈臣氏、萊爾富除外）

BELLAVITA 寶麗廣塲，停業一天

台北101購物中心（含觀景台與高空餐廳），停業一天

大葉高島屋，停業一天

美麗華百樂園（含摩天輪），停業一天

IKEA 內湖店，上午暫停營業

IKEA 小巨蛋城市店，上午暫停營業

新北市

京站小碧潭店，停業一天

iFG 遠雄廣場汐止店，停業一天

IKEA 新莊店，上午暫停營業

IKEA 新店店，上午暫停營業

基隆市

微風東岸，停業一天

桃園縣市

華泰名品城，停業一天

新竹縣市

iFG 遠雄廣場新竹店，停業一天

台中縣市

iFG 遠雄廣場台中店，停業一天