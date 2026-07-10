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快訊／巴威襲台11間百貨宣布7／11停業一天

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▲微風,微風信義,微風外觀,。（圖／業者提供）

▲微風宣布旗下7館7／11停業一天，此為資料照。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中央氣象署表示巴威颱風暴風圈預計 7／11 清晨觸陸，預估最快要12日清晨至上午才可解除陸上颱風警報，總共有 21 縣市宣布明日停班停課，微風在晚上 8 點多對外宣布，明（7／11）旗下 7 館停業一天，京站也在稍早宣布 7／11 全天停業。

微風表示，因應巴威颱風持續影響，微風集團配合地方政府停班停課公告，7月11日各館暫停營業一天。各館恢復營業時間及最新資訊將於官方網站、官方社群平台公告。稍早京站也宣布，7／11包括本館、小碧潭與心中山爵士廣場全天停業（館內屈臣氏與萊爾富除外），未來將持續以安全為最高原則，儘早對外公告營運資訊，讓同仁及顧客能及早因應。

而信義計畫區 BELLAVITA 寶麗廣塲也宣布停業一日，iFG 遠雄廣場也公告旗下汐止店、新竹店、台中店 7／11 停業一天。華泰名品城表示將繼續於 7／11 暫停營業一天。原訂於周六舉辦的「夏夜奇幻巡遊」也將延期辦理。最新活動日期將視天候狀況另行安排，並於官方社群公告。

晚上 9 點左右，台北 101 購物中心、大葉高島屋、美麗華百樂園均宣布7／11暫停營業一天。

IKEA 則公告大台北分店（內湖店、小巨蛋城市店、新莊店跟新店店）7／11上午暫停營業。後續營業資訊，將依最新天候狀況，另行公告。

7／11停業百貨一覽（持續更新）
台北市
微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山、微風松高、微風台北車站，停業一天
京站時尚廣場本館、心中山爵士廣場，停業一天（館內屈臣氏、萊爾富除外）
BELLAVITA 寶麗廣塲，停業一天
台北101購物中心（含觀景台與高空餐廳），停業一天
大葉高島屋，停業一天
美麗華百樂園（含摩天輪），停業一天
IKEA 內湖店，上午暫停營業
IKEA 小巨蛋城市店，上午暫停營業

新北市
京站小碧潭店，停業一天
iFG 遠雄廣場汐止店，停業一天
IKEA 新莊店，上午暫停營業
IKEA 新店店，上午暫停營業

基隆市
微風東岸，停業一天

桃園縣市
華泰名品城，停業一天

新竹縣市
iFG 遠雄廣場新竹店，停業一天

台中縣市
iFG 遠雄廣場台中店，停業一天

關鍵字：

巴威, 強颱, 颱風防災, 百貨停業, 暫停營業, 百貨, 微風廣場

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