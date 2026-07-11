【不斷更新】新竹巨城7／11停業一天！全台共37間百貨不開門

▲巴威逼近台灣，新竹巨城購物中心宣布7／11休息一天。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱巴威今（7／11）預計通過台灣北部，本尊才剛靠近，強大的外圍環流讓台灣多地出現驚人雨勢及強風，並造成多件樹倒、招牌掉落等災情。不少網友分享強風暴雨畫面，連新竹巨城購物中心也在清晨 5 點決定停業一天，桃園台茂購物中心、中友百貨也表示今暫停營業，目前 7／11 預計停業百貨增加到 37 間。

中央氣象署觀測，中颱「巴威」暴風圈今凌晨1時15分已經接觸東北部陸地，未來將朝北北西移動，今從白天到晚上期間其中心將通過北部海面，是帶來最劇烈風雨時候。昨晚包括 SOGO、微風、誠品等連鎖百貨賣場，都已宣布全台停業一天。

而今早桃園、新竹地區陸續傳出狂風暴雨情況，連在颱風來襲很少對外「告假」的新竹巨城購物中心，在清晨 5 點也決定今停業一天，請民眾在家好好防颱。除新竹巨城之外，包括桃園台茂購物中心、台中中友百貨、廣三 SOGO 也決定休息一天，高雄漢神今也宣布本館與巨蛋中午 12 點前不營業。

7／11停業百貨一覽（持續更新）

台北市

微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山、微風松高、微風台北車站，停業一天

京站時尚廣場本館、心中山爵士廣場，停業一天（館內屈臣氏、萊爾富除外）

BELLAVITA 寶麗廣塲，停業一天

台北101購物中心（含觀景台與高空餐廳），停業一天

大葉高島屋，停業一天

美麗華百樂園（含摩天輪），停業一天

SOGO忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東Garden City），停業一天

誠品生活松菸、南西，停業一天

統一時代百貨、DREAM PLAZA，停業一天

南港三井LaLaport，停業一天

IKEA 內湖店，上午暫停營業

IKEA 小巨蛋城市店，上午暫停營業

新北市

京站小碧潭店，停業一天

iFG 遠雄廣場汐止店，停業一天

誠品生活新店，停業一天

宏匯廣場，停業一天

IKEA 新莊店，上午暫停營業

IKEA 新店店，上午暫停營業

基隆市

微風東岸，停業一天

桃園縣市

華泰名品城，停業一天

SOGO中壢店，停業一天

台茂購物中心，停業一天

新竹縣市

iFG 遠雄廣場新竹店，停業一天

SOGO新竹店，停業一天

Big City巨城購物中心，停業一天

台中縣市

iFG 遠雄廣場台中店，停業一天

誠品台中480，停業一天

中友百貨，停業一天

廣三SOGO，停業一天



台南縣市

誠品生活台南，停業一天



高雄縣市

SOGO高雄店，停業一天