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包開箱／Gucci新月包鬆弛感美學！鍊帶款Lady Lunetta把GG老花變輕盈

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記者鮑璿安／專題報導

近年來，時尚圈開始擁抱慵懶舒適的風格，精品包的設計上也逐漸告別硬挺輪廓，以「Soft Luxury（柔奢美學）」與「Quiet Luxury（靜奢風）」持續影響流行趨勢，於是兼具隨性與高級質感的新月包（Hobo Bag）重新回到大眾目光下。Gucci全新推出的Lady Lunetta Chain，便以自然垂墜的線條、柔軟皮革與經典GG元素，成為品牌最新代表作，擁有絲毫不費力的時髦鬆弛感。

▲▼ Gucci新月包 。（圖／品牌提供）

▲▼ Gucci新月包 。（圖／品牌提供）

▲Lady Lunetta Chain延續Gucci經典的新月包輪廓，以貼合身形的弧線剪裁打造慵懶而優雅的視覺效果 。（圖／品牌提供）

Lady Lunetta Chain延續Gucci經典的新月包輪廓，以貼合身形的弧線剪裁打造慵懶而優雅的視覺效果，包身沒有刻意強調俐落結構，而是利用皮革自然垂墜形成流動感，背上肩便能展現毫不費力的時髦氛圍。金色鍊帶搭配雙G吊飾拉鍊，為簡約輪廓增添精緻亮點，在復古與現代之間取得平衡。

▲▼ Gucci新月包 。（圖／品牌提供）

▲▼ Gucci新月包 。（圖／品牌提供）

材質也是本次設計的一大亮點，皮革款選用柔軟小牛皮打造，經過定型、滾筒摔軟與刷工等多道工藝，使皮革保有自然揉皺紋理與細膩光澤，不僅觸感柔軟，也讓包身隨著使用呈現更自然的立體輪廓；另一款GG Monogram帆布則以輕盈材質重新詮釋品牌最具代表性的老花圖騰。

▲▼ Gucci新月包 。（圖／品牌提供）▲▼ Gucci新月包 。（圖／品牌提供）

▲Lady Lunetta Chain帆布(小)NT62,300；Lady Lunetta Chain小牛皮(中)NT93,400 。（圖／品牌提供）

細節上，Gucci更運用雷射鏤空技術打造GG微孔標誌，讓經典Monogram呈現更輕盈、更具層次的視覺效果，搭配可拆式皮革背帶與金屬鏈帶，可自由切換肩背、手提或斜背等不同造型，滿足日常穿搭需求。Gucci Lady Lunetta Chain提供小型、中型兩種尺寸選擇，滿足不同日常使用需求，特別推薦GG Monogram帆布款式，以品牌招牌米棕配色詮釋復古魅力。

看更多新季極簡包款

在流行趨勢的快速更迭之中，總有些品牌按著自己的步調安靜前行，BOTTEGA VENETA2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事，也成為本季的主打包款之一，連品牌大使Julianne Moore都上身演繹，在日常和經典之中創造專屬故事。

Madison系列的名字源自紐約麥迪遜大道（Madison Avenue），這裡不僅是品牌於1972年開設全球首間專門店的所在地，也象徵與紐約都會生活長久以來的深厚連結。當年Madison誕生的初衷，就是打造一款能陪伴都市女性穿梭日常、兼具優雅與實用性的包款。此次Louise Trotter選擇回歸品牌最具代表性的語彙，Intrecciato皮革編織工藝，取代過往極簡絲滑羊皮設計，讓Madison更具辨識度。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

包開箱, Gucci, 新月包, LadyLunettaChain

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