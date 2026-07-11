FENDI高訂新篇章！首秀工藝與欲望交織　羽翼斗篷、透明蕾絲演繹身體之美

記者鮑璿安／綜合報導

Maria Grazia Chiuri接掌FENDI後首場高級訂製服系列在日前登場，離開FENDI將近30年的她，本季將主題回歸最根本的「欲望（Desire）」，她希望打造的是「屬於今日女性的高級訂製服」，正如FENDI五姊妹始終代表著活在當代、勇於創新的女性精神，而不是沉溺於過去。





▲Maria Grazia Chiuri接掌FENDI後首場高級訂製服系列在日前登場，離開FENDI將近30年的她，本季將主題回歸最根本的「欲望（Desire）」 。（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri認為，人的身體正是由欲望、情感與自由意志所構成，因此高級訂製不只是製作華麗服裝，更是重新賦予身體價值，讓服裝隨著人的動作、情緒與生命共同流動。她也坦言，自己1989年便從FENDI展開職涯，因此這次回歸彷彿回到熟悉的家，更希望透過工藝、材質與羅馬文化，重新詮釋FENDI高級訂製服的當代樣貌。

大秀於羅馬國立現代與當代藝術美術館登場，品牌更搶先推出由義大利導演Valeria Golino執導的微電影《Love Monster》，以夢境與現實交錯的愛情故事，揭開系列序幕。影片在博爾蓋塞別墅花園與秀場所在地取景，延續本季關於渴望、親密、自由與感官魅力的探索，同時呼應館內重新展出的1985年Karl Lagerfeld為FENDI策劃的經典展覽，也再次串起FENDI與羅馬深厚的文化連結。

延續品牌「FENDI就是工藝（Fendi is Craft）」的核心精神，高訂系列真正讓工坊成為整場大秀真正的主角。皮革鑲嵌（Intarsia）、蕾絲、刺繡、薄紗、皮草與羊絨等不同材質彼此交織，透過多個工坊合作完成，每件作品皆展現高級訂製細膩到近乎藝術品的手工技藝，而這本身就是FENDI的拿手戲，在品牌根源上持續深植。獨特之處在於以「減法設計」降低皮草厚重感，使其化為羽翼般輕盈的存在，甚至利用剩餘皮草與皮革碎料拼組成立體花卉與蝶翼紋理，展現永續思維，也讓服裝宛如會呼吸般包覆身體，而非限制身體。

此外，也大量融入和服輪廓，將其延伸至男女皆可穿著的大衣、外套與披肩，柔軟絲絨、grain de poudre珠皮呢及雙面羊絨塑造出流動感十足的剪裁。斗篷與披肩則以薄紗建立結構，呼應羅馬宗教服飾的莊嚴意象，同時保有輕盈飄逸的視覺效果。

同時，Balenciaga正式迎來全新高訂時代，創意總監Pierpaolo Piccioli交出接掌品牌後首場高級訂製服系列。這場大秀沒有刻意複製Cristóbal Balenciaga留下的傳奇，而是回到品牌最核心的精神，結合傳奇建築式輪廓、極致工藝與豐富色彩。Piccioli也在秀後表示，真正成就這場系列的是工坊裡每一位工匠，「高級訂製從來不是一件衣服，而是那些親手創造它的人」。





▲系列延續Cristóbal Balenciaga最具代表性的建築輪廓，大量造型以俐落肩線、流動垂墜與立體結構打造雕塑感比例。（圖／品牌提供）

Piccioli打破Balenciaga近年來的冷冽風格，用飽滿如調色盤的色彩，重新擁抱服裝創作的初心，模特兒沿著巴黎國際大學城（Cité internationale universitaire）的壯麗階梯緩步而下，系列延續Cristóbal Balenciaga最具代表性的建築輪廓，大量造型以俐落肩線、流動垂墜與立體結構打造雕塑感比例。Piccioli提到，「Cristóbal對人體以及人體與服裝之間的關係有著近乎執著的追求。即使是在輪廓設計上，也必須始終讓人體存在其中，否則服裝就會變得過於抽象，失去與人的連結與動態。」