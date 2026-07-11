愛吃醋其實是缺安全感？4招改善焦慮　讓對方更愛你





▲愛吃醋其實是缺安全感？4招改善焦慮。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

戀愛中的吃醋，其實是一種很常見的情緒。適度在意代表重視這段關係，但如果因為缺乏安全感而過度猜疑、頻繁查勤，反而容易讓另一半感到壓力，甚至影響彼此信任。與其試圖控制對方，不如先學會管理自己的情緒。以下4個方法，有助於改善愛吃醋的習慣，也能讓關係更加健康穩定。

1. 先分辨「事實」還是「想像」

很多吃醋的情緒，其實來自腦中的假設，而不是眼前發生的事。當另一半晚回訊息、和異性聊天時，先別急著下結論，不妨停下來問自己：「我有證據嗎？」練習區分事實與猜測，能減少不必要的誤會，也避免情緒越滾越大。

2. 用溝通代替試探

有些人會故意冷淡、說反話，甚至期待另一半主動發現自己的情緒，但這樣往往只會增加摩擦。若真的感到不安，不妨坦白分享自己的感受，例如「我有點沒有安全感，希望你可以多陪陪我」，比起指責，更容易得到理解與回應。

3. 把重心放回自己

當生活重心全都放在伴侶身上，就容易因為對方的一舉一動而患得患失。培養自己的興趣、維持社交圈，甚至持續學習與成長，不僅能提升自信，也能讓感情保有適當距離。真正有魅力的人，通常都擁有自己的生活節奏。

4. 建立信任，比監控更重要

不停查看手機、追問行蹤，或要求隨時報備，看似能降低焦慮，實際上卻可能消耗彼此信任。健康的關係建立在尊重與誠實，而不是控制。當雙方都願意給予安全感，同時保留彼此的空間，感情反而更容易長久。