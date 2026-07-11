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1萬多元買到Casio旗下機械錶！EDIFICE漸層錶盤如跑車　碳纖維超輕更好戴

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▲CASIO旗下EDIFICE。（圖／品牌提供）

▲EDIFICE EFK-200系列，有多種色彩、不同材質可選擇。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

機械錶也可以很親民，日本鐘錶品牌CASIO旗下EDIFICE繼去年的EFK-100系列首度跨足機械錶領域，今年再度推出1萬多元即能擁有的EFK-200系列，充滿賽車競速精神的設計，甚至融入將常見於高階跑車與訂製汽車零件的鍛造碳纖維，突破一般對機械錶的刻板印象，定價從1.1萬元開始，最高價的碳纖維材質款為1.6萬元，是很好的機械錶入門選擇。

▲CASIO旗下EDIFICE。（圖／品牌提供）

▲EDIFICE推出EFK-200系列，充滿賽車競速精神。

▲CASIO旗下EDIFICE。（圖／品牌提供）
▲透明裱背可欣賞機芯運作。

EFK-200系列搭載日本製機芯，可從透視背蓋看見機芯運作，呼應跑車引擎與懸吊系統的精密機械之美，同時支援自動與手動上鍊，具備約42小時動力儲存。相較於前一代較剛硬的外型，EFK-200讓輪廓變得圓潤流暢，日期顯示窗位於3點鐘方向，採用大三針日期顯示，錶徑為38-38.8mm，精巧適合日常，並配備防刮耐磨的藍寶石水晶鏡面與100米防水規格。

▲CASIO旗下EDIFICE。（圖／品牌提供）

▲CASIO旗下EDIFICE。（圖／品牌提供）

▲EFK-200D錶款，漸變層次錶盤如跑車內裝般細膩，11,000元。

如果喜歡更鮮明的錶盤，EFK-200D與EFK-200DG透過電鑄工藝與多層漆面塗裝，讓錶盤有了漸變層次，讓人聯想到豪華跑車內裝的細膩質感，以及行駛在街道上的光彩，搭配藍寶石水晶玻璃與不鏽鋼H型錶帶，每個零件都經過獨立髮絲紋與鏡面拋光處理，更添細膩質感。

▲CASIO旗下EDIFICE。（圖／品牌提供）

▲金棕配色的EFK-200DG，13,000元。

▲CASIO旗下EDIFICE。（圖／品牌提供）

▲EFK-200CD（左，11,000元）的錶盤，以及EFK-200XPB（右，16,000元）的錶殼與錶盤，皆採用鍛造碳纖維打造。

運用於高級跑車與訂製汽車零件的鍛造碳纖維材料使用於EFK-200XPB錶款，彰顯賽車精神，不但每只錶都有獨一無二的天然紋理，高強度與輕量化的特性更讓佩戴時方便又舒適，也映襯了跑車的工藝與性能美學，樹脂錶帶與舒適的D型錶扣具運動風格也適合日常，滿足多樣需求。

看更多腕錶

你知道映像管彩色電視，是什麼模樣嗎？MIDO（美度表）推出「復古TV玩色特輯」，將2023年登場的Multifort TV Big Date系列中3款性格迥異的人氣作品重新齊聚、詮釋，復古元素與實用的機械性能融為一體，讓這款腕錶成為MIDO復刻經典的代表作之一。
 
70年代是電視改變人們觀看世界的黃金時代，鮮明多變的色彩走進日常，圓角方形的電視螢幕是當時極具代表性的生活符號，1973年，MIDO從中汲取靈感，突破傳統圓形腕錶的框架，將方中帶圓的輪廓化為錶殼、鮮活畫面帶入面盤，打造出鮮明而獨特的經典錶款。此次精選3款熱銷腕錶，從科技動感、暖調摩登到低調奢華，以不同配色展現截然不同的生活態度，全系列搭載 Caliber 80 自動上鍊機芯，具備80小時動力儲存、Nivachron™ 高科技游絲、大日期窗與100米防水性能。

▲MIDO。（圖／品牌提供）

▲MIDO。（圖／品牌提供）

▲李鐘碩佩戴MIDO Multifort TV Big Date系列藍錶面玫瑰金色款式，44,700元。

▲MIDO。（圖／品牌提供）

▲MIDO Multifort TV Big Date系列橘色橡膠錶帶款，38,100元。

▲MIDO。（圖／品牌提供）

▲MIDO Multifort TV Big Date系列棕色錶面玫瑰金色款式，42,100元。

►蔡康永：手錶有秒針很棒，成功從「做1秒」開始　戴江詩丹頓金句連發也吐槽金句

►IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

 

關鍵字：

Casio, EDIFICE, MIDO

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