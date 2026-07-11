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想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升

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睡眠,睡覺,起床（圖／達志／示意圖）

▲睡眠把握入睡後90分鐘，睡覺品質可以大提升。（圖／達志示意圖、Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

睡眠是身體修復的重要時刻，也是影響健康與精神的關鍵，日本《史丹佛大學最強睡眠法》作者西野精治教授表示，人在入睡後的前90分鐘，若能順利進入深層睡眠，就能為整晚的睡眠品質打下穩固基礎。若一直具有睡眠問題，試試看用3個方法將深層體溫下降，來提升黃金90分鐘的入睡品質。

體溫先升再降 
想要順利進入深層睡眠，得先讓體溫有一個自然的下降過程。最簡單的方法，是在睡前90分鐘泡個熱水澡。建議水溫大約落在40度C、泡澡時間控制在15分鐘內。泡澡會讓體溫暫時升高，當身體開始降溫，就會促使大腦與內臟的深層體溫下降，為入睡創造有利條件。若能在這個降溫曲線進入深眠階段，更容易達到高品質的「黃金90分鐘」。

讓熱氣順利排出
人在準備進入睡眠時，身體會將熱量從核心輸送到四肢，手腳發熱正是熱量在散發的跡象。如果這時被無法散熱材質的睡衣或襪子包裹住，反而會阻止深層體溫的下降，讓入睡變得更加困難。選擇透氣性佳的睡衣與襪子睡覺，更有助於放鬆與入眠。

選對寢具助降溫不悶熱 
寢具也是影響睡眠品質的重要一環，若材質不透氣，容易積熱悶汗，不但干擾睡眠，也會讓人半夜醒來感到煩躁。選擇具備高透氣性的枕頭設計，能夠讓頭部保持涼爽通風，避免熱氣堆積，有效支撐的同時，也讓體溫自然下降。這樣的選擇不只能讓你睡得更快也更安穩。

關鍵字：

睡眠技巧, 深層睡眠, 泡澡秘訣, 寢具選擇, 健康生活

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