田柾國10隻手指戴滿戒指帥爆！GRAFF珠寶戴好戴滿　閃亮行頭一次看

▲田柾國成為英國珠寶GRAFF全球品牌大使。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

BTS成員田柾國（Jung Kook）又有新身份！英國珠寶品牌GRAFF（格拉夫）宣布他成為全球品牌大使，在全新廣告中演繹中性的Laurence Graff Signature系列作品，10隻手指戴滿戒指，加上耳環、項鍊、手環，搭配黑色服裝充滿個性。

形象廣告由挪威攝影師Sølve Sundsbø掌鏡，田柾國佩戴的Laurence Graff Signature系列，靈感源自圓形明亮式切割鑽石的無瑕琢面，將鑽石俐落多面的幾何輪廓，幻化為18K白金、黃金與玫瑰金的現代珠寶，立體雕塑感很有個性。田柾國除了疊戴2條項鍊、4個手環、1條手鍊、3枚耳環，且10隻手指都戴上戒指，份量很足但看起來並不繁重，相當耀眼。

▲田柾國疊戴多件珠寶。

GRAFF行政總裁François Graff表示：「田柾國在演藝上持續挑戰創作的邊界，這種對專業創作的非凡熱忱，在我們全新的宣傳廣告中展露無遺。我們非常榮幸能邀請他成為GRAFF全新全球品牌大使 。」田柾國表示：「GRAFF多年來締造了無數璀璨傳奇，能夠以全球品牌大使的身份與其合作，我感到無比榮幸 。」

除了GRAFF，田柾國也是瑞士鐘錶HUBLOT品牌大使、Calvin Klein的全球大使以及CHANEL（香奈兒香水與美妝全球品牌大使，代言觸角很廣，先前與Calvin Klein推出聯名系列，更是引發搶購潮。

▲田柾國是HUBLOT品牌大使。



▲今年5月田柾國與Calvin Klein推出聯名系列。