fb ig video search mobile ETtoday

田柾國10隻手指戴滿戒指帥爆！GRAFF珠寶戴好戴滿　閃亮行頭一次看

>

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）

▲田柾國成為英國珠寶GRAFF全球品牌大使。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

BTS成員田柾國（Jung Kook）又有新身份！英國珠寶品牌GRAFF（格拉夫）宣布他成為全球品牌大使，在全新廣告中演繹中性的Laurence Graff Signature系列作品，10隻手指戴滿戒指，加上耳環、項鍊、手環，搭配黑色服裝充滿個性。

形象廣告由挪威攝影師Sølve Sundsbø掌鏡，田柾國佩戴的Laurence Graff Signature系列，靈感源自圓形明亮式切割鑽石的無瑕琢面，將鑽石俐落多面的幾何輪廓，幻化為18K白金、黃金與玫瑰金的現代珠寶，立體雕塑感很有個性。田柾國除了疊戴2條項鍊、4個手環、1條手鍊、3枚耳環，且10隻手指都戴上戒指，份量很足但看起來並不繁重，相當耀眼。

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）

▲田柾國疊戴多件珠寶。

GRAFF行政總裁François Graff表示：「田柾國在演藝上持續挑戰創作的邊界，這種對專業創作的非凡熱忱，在我們全新的宣傳廣告中展露無遺。我們非常榮幸能邀請他成為GRAFF全新全球品牌大使 。」田柾國表示：「GRAFF多年來締造了無數璀璨傳奇，能夠以全球品牌大使的身份與其合作，我感到無比榮幸 。」

除了GRAFF，田柾國也是瑞士鐘錶HUBLOT品牌大使、Calvin Klein的全球大使以及CHANEL（香奈兒香水與美妝全球品牌大使，代言觸角很廣，先前與Calvin Klein推出聯名系列，更是引發搶購潮。

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）

▲田柾國是HUBLOT品牌大使。

▲田柾國GRAFF。（圖／品牌提供）
▲今年5月田柾國與Calvin Klein推出聯名系列。

►林嘉欣介紹劉以豪是老公下一秒超害羞　戴2億元LV珠寶開心喊「好幸福」

►IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

關鍵字：

田柾國, JungKook, GRAFF, 格拉夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升

想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升

田柾國10隻手指戴滿戒指帥爆！GRAFF珠寶戴好戴滿　閃亮行頭一次看

田柾國10隻手指戴滿戒指帥爆！GRAFF珠寶戴好戴滿　閃亮行頭一次看

結婚前一定要觀察！5大「媽寶」特點　感情再甜也可能踩雷

結婚前一定要觀察！5大「媽寶」特點　感情再甜也可能踩雷

朋友多但常覺得孤單的三大星座！TOP 1習慣展現開朗一面　很少人能真正懂他 爆紅「10分鐘瘦大腿運動」　網堅持兩周讚：腿真的有變細、視覺更緊實 1萬多元買到Casio旗下機械錶！EDIFICE漸層錶盤如跑車　碳纖維超輕更好戴 【不斷更新】新光三越、新竹巨城7／11停業！全台75間百貨不開門 日韓女生都在穿UQ新神褲！高腰繭型顯瘦又修腿　輕薄材質夏天也穿得住 巴威襲台信義計畫區12間百貨全停業　業界：開店風向慢慢在改變了 真正適合走一輩子的人！「終身伴侶5特質」懂溝通比心動更重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面