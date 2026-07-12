颱風後菜價飆！營養師推「冷凍蔬菜」營養不輸新鮮菜　3招挑選不踩雷

▲冷凍蔬菜的營養價值不輸新鮮蔬菜。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核

颱風過後菜價波動，許多民眾走進市場或超市，看到葉菜類價格便打消購買念頭。營養師夏子雯表示，冷凍蔬菜不僅方便保存，只要選對產品、掌握料理方式，營養價值並不遜於新鮮蔬菜，也是補充膳食纖維的好選擇。

冷凍蔬菜營養真的比較差嗎？營養師夏子雯指出，市售合格冷凍蔬菜通常會在蔬菜成熟、營養價值較高時採收，並於數小時內完成裁切、清洗、殺菁及急速冷凍包裝。這樣的流程可降低酵素活性，有助於保留維生素、礦物質及膳食纖維。

相較之下，新鮮蔬菜若經過長時間運輸、陳列販售，或買回家後放置冰箱多天，部分維生素C及抗氧化成分反而可能隨時間逐漸流失。

冷凍蔬菜怎麼挑？營養師也建議掌握以下重點，挑選冷凍蔬菜時，建議先查看成分標示，以成分越單純、調味越少的產品為佳，避免選擇添加過多調味料的即食產品；也可觀察包裝內是否出現大量冰晶、厚重結霜或蔬菜結成一整塊，若有上述情形，可能代表產品曾發生反覆退冰與冷凍，建議選擇顆粒、菜塊分明的產品；種類方面，冷凍青花菜、白花椰菜米及菠菜都是不錯的選擇；而冷凍毛豆雖然屬於豆類，仍是優質植物性蛋白質來源。

烹調冷凍蔬菜時，首先不必事先退冰，直接從冷凍庫下鍋，可減少出水、維持口感。第二，由於多數冷凍蔬菜已完成殺菁處理，僅需短時間加熱即可食用，避免過度烹煮。第三，可搭配初榨橄欖油、苦茶油，或與鮭魚、雞蛋等富含油脂的食材一起料理，有助於脂溶性維生素的吸收。