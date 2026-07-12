fb ig video search mobile ETtoday

颱風後菜價飆！營養師推「冷凍蔬菜」營養不輸新鮮菜　3招挑選不踩雷

>

▲▼營養師推冷凍蔬菜 。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲冷凍蔬菜的營養價值不輸新鮮蔬菜。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核

颱風過後菜價波動，許多民眾走進市場或超市，看到葉菜類價格便打消購買念頭。營養師夏子雯表示，冷凍蔬菜不僅方便保存，只要選對產品、掌握料理方式，營養價值並不遜於新鮮蔬菜，也是補充膳食纖維的好選擇。

冷凍蔬菜營養真的比較差嗎？營養師夏子雯指出，市售合格冷凍蔬菜通常會在蔬菜成熟、營養價值較高時採收，並於數小時內完成裁切、清洗、殺菁及急速冷凍包裝。這樣的流程可降低酵素活性，有助於保留維生素、礦物質及膳食纖維。

相較之下，新鮮蔬菜若經過長時間運輸、陳列販售，或買回家後放置冰箱多天，部分維生素C及抗氧化成分反而可能隨時間逐漸流失。

冷凍蔬菜怎麼挑？營養師也建議掌握以下重點，挑選冷凍蔬菜時，建議先查看成分標示，以成分越單純、調味越少的產品為佳，避免選擇添加過多調味料的即食產品；也可觀察包裝內是否出現大量冰晶、厚重結霜或蔬菜結成一整塊，若有上述情形，可能代表產品曾發生反覆退冰與冷凍，建議選擇顆粒、菜塊分明的產品；種類方面，冷凍青花菜、白花椰菜米及菠菜都是不錯的選擇；而冷凍毛豆雖然屬於豆類，仍是優質植物性蛋白質來源。

▲▼營養師推冷凍蔬菜。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

烹調冷凍蔬菜時，首先不必事先退冰，直接從冷凍庫下鍋，可減少出水、維持口感。第二，由於多數冷凍蔬菜已完成殺菁處理，僅需短時間加熱即可食用，避免過度烹煮。第三，可搭配初榨橄欖油、苦茶油，或與鮭魚、雞蛋等富含油脂的食材一起料理，有助於脂溶性維生素的吸收。

關鍵字：

冷凍蔬菜, 颱風菜價, 營養師建議, 健康飲食, 烹調技巧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！TOP 1易悲觀又難抽離　牢騷很久才釋懷

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！TOP 1易悲觀又難抽離　牢騷很久才釋懷

想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升

想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升

結婚前一定要觀察！5大「媽寶」特點　感情再甜也可能踩雷

結婚前一定要觀察！5大「媽寶」特點　感情再甜也可能踩雷

朋友多但常覺得孤單的三大星座！TOP 1習慣展現開朗一面　很少人能真正懂他 田柾國10隻手指戴滿戒指帥爆！GRAFF珠寶戴好戴滿　閃亮行頭一次看 爆紅「10分鐘瘦大腿運動」　網堅持兩周讚：腿真的有變細、視覺更緊實 宋慧喬法國行美照讓韓網又淪陷　兩頂草帽優雅、防曬還能當度假範本 【不斷更新】新光三越、新竹巨城7／11停業！全台75間百貨不開門 巴威襲台信義計畫區12間百貨全停業　業界：開店風向慢慢在改變了 看似好相處「其實不好惹」星座Top 3 ！第一名理智線斷掉誰都擋不住

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面