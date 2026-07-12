fb ig video search mobile ETtoday

人緣就是好！最容易遇見貴人的TOP 5星座　第一名機會自己找上門

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自FB/tvN drama

在人生與職場中，有時候一個機會、一句提醒，甚至一位願意出手相助的人，都可能改變事情的走向。從星座個性來看，有些人天生待人真誠、懂得經營人際，也因此更容易吸引貴人靠近。以下整理「貴人運爆棚TOP 5星座」，看看你上榜了沒。

▲▼貴人運星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#TOP 5：雙魚座

雙魚座待人親切，習慣站在別人的立場思考，當身邊的人需要幫忙時，也常毫不猶豫伸出援手。正因為平時累積了不少好人緣，遇到困難時，身邊往往也有人願意回過頭支持他們。雙魚座的貴人多半出現在朋友、同事或合作夥伴之中，總能在需要時提供實質協助。

#TOP 4：金牛座

金牛座不喜歡誇大其詞，而是用實際行動證明自己的能力。雖然平時話不多，但踏實認真的態度，很容易獲得主管、長輩或前輩的欣賞。當機會來臨時，這些曾經觀察過金牛座的人，也願意主動推薦或給予資源，讓他們一步步累積成果。

▲▼貴人運星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#TOP 3：獅子座

獅子座天生具備感染力，做事積極，也不吝於鼓勵身邊的人。他們在人群中容易留下鮮明印象，因此更容易遇到欣賞自己能力的人，當面臨挑戰時，往往會有主管、前輩或重要合作對象主動提供方向與資源，幫助他們突破瓶頸。

#TOP 2：天秤座

天秤座擅長溝通，也懂得尊重不同意見，在各種場合都能維持良好的人際關係。他們不刻意討好任何人，而是以真誠與禮貌建立信任，因此人脈廣、人緣佳。當遇到難題時，總有人願意分享經驗、介紹機會，甚至替他們牽線搭橋，讓事情發展得更加順利。

#TOP 1：射手座

射手座榮登貴人運排行榜第一名，他們對新事物保持開放心態，也勇於跨出舒適圈，因此更容易認識不同領域的人。射手座願意相信別人，也願意分享資源，這樣的性格讓善意形成正向循環，無論是工作、學習或生活中，常會因一次聊天、一場聚會，或一次偶然合作，遇見願意提攜自己的貴人，替人生打開新的可能。

關鍵字：

星座運勢, 貴人運, 人生機會, 人際關係, 星座排行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！TOP 1易悲觀又難抽離　牢騷很久才釋懷

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！TOP 1易悲觀又難抽離　牢騷很久才釋懷

想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升

想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升

結婚前一定要觀察！5大「媽寶」特點　感情再甜也可能踩雷

結婚前一定要觀察！5大「媽寶」特點　感情再甜也可能踩雷

朋友多但常覺得孤單的三大星座！TOP 1習慣展現開朗一面　很少人能真正懂他 宋慧喬法國行美照讓韓網又淪陷　兩頂草帽優雅、防曬還能當度假範本 田柾國10隻手指戴滿戒指帥爆！GRAFF珠寶戴好戴滿　閃亮行頭一次看 爆紅「10分鐘瘦大腿運動」　網堅持兩周讚：腿真的有變細、視覺更緊實 【不斷更新】新光三越、新竹巨城7／11停業！全台75間百貨不開門 巴威襲台信義計畫區12間百貨全停業　業界：開店風向慢慢在改變了 看似好相處「其實不好惹」星座Top 3 ！第一名理智線斷掉誰都擋不住

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面