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降膽固醇吃什麼？營養師推薦5種食物　豆腐、仙草愛玉也入列

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記者曾怡嘉／台北報導

不少人一聽到膽固醇偏高，第一個念頭就是戒肥肉、少吃油，營養師孫語霙表示，除了減少高油脂食物，更重要的是增加富含膳食纖維及優質植物性蛋白質的食物，才能讓飲食更均衡，也有助於維持健康。

▲▼秋葵水示意圖（圖／記者趙于婷攝）

▲（圖／記者趙于婷攝）

1. 秋葵

秋葵富含水溶性膳食纖維，黏滑的膠質正是其特色。將秋葵加入日常餐盤，不僅能增加蔬菜攝取量，也有助於打造均衡飲食。

2. 穀豆飯

若想改善飲食，不一定要完全戒掉白飯。營養師建議，可將燕麥、糙米或豆類加入白米一起烹煮，提高全穀雜糧與豆類比例，降低精緻澱粉攝取，讓主食更有飽足感。

▲▼降膽固醇吃什麼？營養師推薦5種食物 。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

3. 豆腐

豆腐富含植物性蛋白質，可作為部分肉類的替代來源。餐桌上多一道豆腐料理、少一份高油脂肉品，有助於減少飽和脂肪攝取，讓飲食更均衡。

4. 奇亞籽

奇亞籽同時含有膳食纖維、植物性蛋白質及Omega-3脂肪酸，可加入優格、牛奶或沙拉中，增加日常纖維攝取，簡單又方便。

▲▼降膽固醇吃什麼？營養師推薦5種食物 。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

5. 仙草、愛玉

嘴饞想吃甜食時，不妨將奶酪、冰淇淋等高熱量甜點，改成仙草或愛玉等較清爽的選擇。若能減少糖漿及配料用量，更有助於控制整體糖分攝取。

營養師孫語霙也提醒，改善膽固醇不能只靠少吃肥肉，而是透過增加蔬菜、全穀雜糧、豆類及優質蛋白質等食物，搭配規律運動、維持理想體重與良好生活作息，才能建立長期且健康的飲食模式。

關鍵字：

膽固醇改善, 健康飲食, 膳食纖維, 植物性蛋白, 營養師建議

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