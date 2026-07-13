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總是懷疑自己？5個方法找回直覺力　停止內耗、做決定更輕鬆

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▲▼找回直覺力。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲下一次做決定時，不妨先聽聽心裡的聲音。▲（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明心裡已經有答案，卻總是不停上網搜尋、詢問別人的意見，最後反而越看越迷惘，很多人的困擾不是沒有想法，而是太習慣懷疑自己。其實，直覺並非天生，而是一種可以透過日常練習培養的能力。以下5個方法，幫助你減少內耗，也更相信自己的判斷。

方法1：先停下來，別急著找別人的答案

遇到問題時，多數人第一時間就是打開手機搜尋，或傳訊息詢問朋友。但在吸收外界資訊之前，不妨先問自己：「我真正想要的是什麼？」先寫下第一個浮現的答案，再去參考他人的意見，往往更不容易被影響。

▲▼找回直覺力。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

方法2：記錄那些「直覺是對的」時刻

很多人只記得自己判斷失誤，卻忽略曾經相信直覺而做出好決定的經驗。試著把這些時刻記錄下來，不論是選工作、交朋友，或生活中的小決定，都能慢慢累積對自己的信任感。

方法3：減少過度分析的時間

分析可以幫助思考，但若沒設定截止的時間，就容易變成反覆糾結。如果不是重大的人生決策，不妨替自己設定思考期限，例如30分鐘、一個晚上或3天，時間到了就做決定，避免陷入無止境的內耗。

▲▼找回直覺力。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

方法4：留意身體給你的訊號

心理狀態往往會反映在身體感受上，當一個選擇讓你長期代表感到焦慮、疲憊、壓力沉重，或是一想到就抗拒，這些都值得停下來思考原因；相反地，若想到某個方向時感到踏實、放鬆，也可能它更符合你的需求。

方法5：接受沒有百分之百正確的決定

很多人遲遲無法做決定，不是因為沒有答案，而是害怕選錯。事實上，多數人生選擇都沒有唯一解。與其追求完美，不如相信自己有能力修正方向。真正讓人成長的，往往不是每一步都走對，而是願意為自己的選擇負責。

關鍵字：

標籤:**直覺養成, 減少內耗, 自我信任, 決策技巧, 心理健康

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