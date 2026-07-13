美妝代言大洗牌！蔡依林攜手蘭蔻、肖戰加入巴黎萊雅男士

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

國際美妝品牌近期陸續公布全新代言陣容，蔡依林正式加入蘭蔻，肖戰則成為巴黎萊雅男士全球代言人，兩人分別以持續突破自我、自律自信的形象，詮釋品牌想傳遞的核心理念，也為美妝市場再添話題。

#蔡依林攜手蘭蔻 以蛻變精神詮釋品牌理念

蘭蔻宣布蔡依林成為品牌亞太區護膚代言人，看中她多年來持續突破框架、不斷進化的形象，自1999年出道以來，蔡依林從歌手、表演者一路成長為華語流行音樂的重要代表人物，始終透過音樂與舞台探索更多可能，近期更憑藉專輯《Pleasure》獲得第36屆金曲獎三項大獎。

品牌表示，蔡依林勇於突破、自在樂觀的態度，與品牌理念高度契合。談到此次合作，她也分享：「我始終相信，樂觀是一種選擇。蘭蔻那份自在樂觀、勇於突破的態度，和我想要表達的理念不謀而合。很開心以全新身份與蘭蔻同行，從容地擁抱更多可能與精彩。」

#肖戰加入巴黎萊雅男士 演繹自律與自信風格

巴黎萊雅男士也宣布肖戰正式加入品牌，擔任全球代言人。品牌表示，肖戰在影視、音樂及時尚領域持續挑戰不同角色，長期展現專注、自律與持續精進的態度，因此成為此次合作的重要人選。

巴黎萊雅男士指出，希望透過肖戰傳遞「因為我值得」的品牌精神，不僅鼓勵男性重視日常保養與自我管理，也希望讓保養成為展現自信的一部分，無論是自用或作為送禮選擇，都能呼應品牌想傳遞的價值。