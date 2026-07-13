TEKLA浴巾、超可愛「貝果燈」一次收！最美選品店ARTIFACTS中山登場

記者鮑璿安／台北報導

ARTIFACTS 持續擴展生活美學版圖，全新進駐新光三越南西店，將橫跨時尚、家居與香氛的國際選品帶進中山商圈，以溫潤木質搭配銀灰金屬打造極簡空間，在自然暖調與俐落工業感之間取得平衡。除了服飾、包款之外，也完整引進哥本哈根家居品牌 TEKLA 的生活系列，以及可愛的「貝果燈」，都是不可錯過的焦點！





▲ARTIFACTS 新光三越南西店全新落成 。（圖／品牌提供）





▲（新色）浴巾River Stripes ；限定單品帽款Ivory canvas bucket hat - $2,880元 。（圖／品牌提供）

TEKLA 以純淨北歐美學聞名，簡潔線條與高質感材質是品牌給人的第一印象。此次除了經典睡衣、毛巾外，也帶來全新夏日系列，包括沙灘巾、沙灘包以及首度登場的漁夫帽，延續一貫低調卻耐看的設計語言，替日常穿搭與度假生活注入清爽氣息。推薦單品首推 TEKLA 全新條紋毛巾系列，新色以深藍與淺藍交織出富有節奏感的 Stripe 圖騰，簡約卻極具辨識度；首次引進的象牙白帆布漁夫帽，則以俐落帽型搭配純白色調，展現北歐品牌一貫的極簡美學，無論日常外出或旅行都相當百搭。





▲Bagel造型燈具 (限量系列) - $2,350元；Boule造型燈具 - $4,350元 。（圖／品牌提供）

此外，ARTIFACTS 也集結 AMI PARIS、ADER ERROR、DRAGON DIFFUSION、MO&Co. 等人氣品牌，以及紐西蘭天然香氛品牌 ABEL，從服裝、包袋到居家香氛一應俱全，打造兼具時尚品味與生活質感的全新選品據點。其中最吸睛的，莫過於來自 PAMPSHADE 的麵包造型燈具，將真實麵包經過特殊加工，化身為可以發光的藝術作品，像是圓滾滾的 Bagel 貝果燈，點亮後散發溫暖金黃色光暈，療癒程度滿分；另一款 Boule 圓麵包燈 保留天然麵包紋理，每一件外型都略有不同，彷彿把剛出爐的麵包搬進居家空間，不只是燈具，更像是一件充滿故事感的藝術擺飾。





▲ ARTIFACTS ADC 短板短袖上衣 - $6,380元 ；Luna Mezza 肩背包 - $17,980元。（圖／品牌提供）

同時，南韓近年掀起一股塗鴉藝術熱潮，由人氣插畫藝術家組合 INAPSQUARE 創立的潮流品牌 ooowl，憑藉辨識度極高的黑白手繪線條與療癒笑臉圖案，在韓國吸引大批潮流迷收藏。今夏品牌攜手藝術家推出 「INAPSQUARE期間限定快閃店」，同步展開「ooowl 夏日踢恤季」，把畫布上的創作延伸到服飾與生活選物，不必飛首爾，就能在台北東區一次感受韓系文創魅力。





▲INAPSQUARE期間限定快閃店將於7月4日至8月8日登場，「ooowl 夏日踢恤季」則一路展至8月30日，今夏想感受韓國街頭藝術魅力，不妨把握這波限定展期。（圖／品牌提供）