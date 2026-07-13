fb ig video search mobile ETtoday

TEKLA浴巾、超可愛「貝果燈」一次收！最美選品店ARTIFACTS中山登場

>

記者鮑璿安／台北報導

ARTIFACTS 持續擴展生活美學版圖，全新進駐新光三越南西店，將橫跨時尚、家居與香氛的國際選品帶進中山商圈，以溫潤木質搭配銀灰金屬打造極簡空間，在自然暖調與俐落工業感之間取得平衡。除了服飾、包款之外，也完整引進哥本哈根家居品牌 TEKLA 的生活系列，以及可愛的「貝果燈」，都是不可錯過的焦點！

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲ARTIFACTS 新光三越南西店全新落成 。（圖／品牌提供）

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲（新色）浴巾River Stripes ；限定單品帽款Ivory canvas bucket hat - $2,880元 。（圖／品牌提供）

TEKLA 以純淨北歐美學聞名，簡潔線條與高質感材質是品牌給人的第一印象。此次除了經典睡衣、毛巾外，也帶來全新夏日系列，包括沙灘巾、沙灘包以及首度登場的漁夫帽，延續一貫低調卻耐看的設計語言，替日常穿搭與度假生活注入清爽氣息。推薦單品首推 TEKLA 全新條紋毛巾系列，新色以深藍與淺藍交織出富有節奏感的 Stripe 圖騰，簡約卻極具辨識度；首次引進的象牙白帆布漁夫帽，則以俐落帽型搭配純白色調，展現北歐品牌一貫的極簡美學，無論日常外出或旅行都相當百搭。

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲Bagel造型燈具 (限量系列) - $2,350元；Boule造型燈具 - $4,350元 。（圖／品牌提供）

此外，ARTIFACTS 也集結 AMI PARIS、ADER ERROR、DRAGON DIFFUSION、MO&Co. 等人氣品牌，以及紐西蘭天然香氛品牌 ABEL，從服裝、包袋到居家香氛一應俱全，打造兼具時尚品味與生活質感的全新選品據點。其中最吸睛的，莫過於來自 PAMPSHADE 的麵包造型燈具，將真實麵包經過特殊加工，化身為可以發光的藝術作品，像是圓滾滾的 Bagel 貝果燈，點亮後散發溫暖金黃色光暈，療癒程度滿分；另一款 Boule 圓麵包燈 保留天然麵包紋理，每一件外型都略有不同，彷彿把剛出爐的麵包搬進居家空間，不只是燈具，更像是一件充滿故事感的藝術擺飾。

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲▼ ARTIFACTS 。（圖／品牌提供）

▲ ARTIFACTS ADC 短板短袖上衣 - $6,380元 ；Luna Mezza 肩背包 - $17,980元。（圖／品牌提供）

同時，南韓近年掀起一股塗鴉藝術熱潮，由人氣插畫藝術家組合 INAPSQUARE 創立的潮流品牌 ooowl，憑藉辨識度極高的黑白手繪線條與療癒笑臉圖案，在韓國吸引大批潮流迷收藏。今夏品牌攜手藝術家推出 「INAPSQUARE期間限定快閃店」，同步展開「ooowl 夏日踢恤季」，把畫布上的創作延伸到服飾與生活選物，不必飛首爾，就能在台北東區一次感受韓系文創魅力。

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲INAPSQUARE期間限定快閃店將於7月4日至8月8日登場，「ooowl 夏日踢恤季」則一路展至8月30日，今夏想感受韓國街頭藝術魅力，不妨把握這波限定展期。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ARTIFACTS, TEKLA, 麵包燈, 韓系潮流, 快閃店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

人緣就是好！最容易遇見貴人的TOP 5星座　第一名機會自己找上門

人緣就是好！最容易遇見貴人的TOP 5星座　第一名機會自己找上門

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！TOP 1易悲觀又難抽離　牢騷很久才釋懷

遇事就愛抱怨、負能量強的三大星座！TOP 1易悲觀又難抽離　牢騷很久才釋懷

降膽固醇吃什麼？營養師推薦5種食物　豆腐、仙草愛玉也入列

降膽固醇吃什麼？營養師推薦5種食物　豆腐、仙草愛玉也入列

總是懷疑自己？5個方法找回直覺力　停止內耗、做決定更輕鬆 宋慧喬法國行美照讓韓網又淪陷　兩頂草帽優雅、防曬還能當度假範本 美妝代言大洗牌！蔡依林攜手蘭蔻、肖戰加入巴黎萊雅男士 朋友多但常覺得孤單的三大星座！TOP 1習慣展現開朗一面　很少人能真正懂他 結婚前一定要觀察！5大「媽寶」特點　感情再甜也可能踩雷 想睡好「第一小時」是關鍵　3個方法讓睡覺品質大提升 爆紅「10分鐘瘦大腿運動」　網堅持兩周讚：腿真的有變細、視覺更緊實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面