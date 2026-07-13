台北電影節雙女神！舒淇蕾絲裙混搭褲裝超帥、張鈞甯穿香奈兒優雅封神

記者鮑璿安／綜合報導

第28屆台北電影節昨（12）日晚間圓滿落幕，紅毯上的時尚造型同樣成為焦點。其中首次執導電影《女孩》的舒淇舒淇以一襲黎巴嫩高級訂製服品牌 Gemy Maalouf 黑色禮服亮相，搭配牛仔褲超有個人態度；張鈞甯則換上香奈兒CHANEL 2026 Métiers d'Art 工坊系列禮服，展現成熟自信的女性魅力。





▲第28屆台北電影節頒獎典禮，舒淇身穿黎巴嫩高級訂製服品牌 Gemy Maalouf 亮相。（圖／記者周宸亘攝）

舒淇以黑色蕾絲平口上衣進行疊搭，剪裁結合細膩透視刺繡，勾勒出肩頸與鎖骨線條，層層垂墜的蕾絲裙襬隨步伐擺動，散發神祕又浪漫的氣息。最令人驚喜的是，她沒有選擇傳統晚禮服，而是混搭寬版牛仔褲，展現舒淇一貫隨性卻充滿個人風格的穿衣態度。

▲張鈞甯選擇CHANEL 2026 Métiers d'Art 工坊系列黑色緞面真絲銀珠刺繡長禮服優雅 。（圖／品牌提供）

擔任頒獎人的張鈞甯則以 CHANEL 2026 Métiers d'Art 工坊系列 黑色緞面真絲銀珠刺繡長禮服優雅現身。 深V剪裁搭配滿佈銀色珠飾刺繡，自腰際向外放射延伸，猶如夜空星芒般勾勒出修長身形，低調黑色在細膩工坊刺繡工藝的襯托下，更顯層次與光澤，完美展現香奈兒工坊系列對手工藝術的極致追求。珠寶搭配上，張鈞甯佩戴 CHANEL PLUME DE CHANEL 系列18K白金鑽石耳環與戒指，以羽毛意象呼應品牌輕盈優雅的設計語彙，讓整體造型在簡潔之中流露精緻細節。