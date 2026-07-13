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Winter溫網「老錢風穿搭」最美西裝範本！飛倫敦曬Ralph Lauren新包

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓女團 aespa 成員 Winter 近期現身英國，受邀出席溫布頓網球錦標賽，從機場穿搭到觀賽造型都引起討論，以兩套 Polo Ralph Lauren 造型完美詮釋品牌標誌性的英倫學院風與優雅質感，簡直是賽場外最美焦點。

▲▼winter 。（圖／品牌提供）

▲▼winter 。（圖／品牌提供）

▲Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣 。（圖／品牌提供）

Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣，搭配灰色高腰寬版西裝褲，透過俐落剪裁與流暢線條勾勒修長比例，簡潔配色更襯托她一頭亮眼金髮，展現成熟洗鍊的都會魅力。造型焦點更落在肩上的 Ralph Lauren Polo Blaze 全新秋冬肩背包。包款以柔和弧形輪廓搭配細膩皮革材質，融入品牌經典馬術美學，兼具實用性與優雅氣息。

Winter受邀觀賽時，換上另一套充滿英倫學院氣息的造型，可說是最佳「西裝範本」，白色亞麻西裝外套與同色系高腰短褲相互呼應，內搭白襯衫與深色針織領帶，在正式輪廓中增添青春感，腳踩咖啡色皮革樂福鞋，並以棕色肩背包點綴整體層次，展現輕盈又率性的夏日紳士風格，也呼應溫布頓一向優雅經典的賽事氛圍。值得一提的是，Winter 此行也同步啟用全新個人 Instagram 帳號 @minstator，未來將陸續分享她在溫布頓期間的 Ralph Lauren 穿搭與觀賽日常。

同時，Gucci 全新發布《Beauty and the Bag》系列形象企劃第二篇章，邀來品牌大使、aespa 成員寧藝卓 NINGNING入鏡，將女性氣質中冷冽、性感與神祕的一面凝聚於畫面之中，只見她換上冷酷齊瀏海、煙燻妝造型十分受矚目。而這次形象的主角，正是 Gucci Paparazzo 包款，一款在柔軟輪廓與經典符碼之間，拿捏得恰到好處的新作。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌。（圖／品牌提供）

關鍵字：

aespa, Winter, 溫布頓, 英倫學院風, 造型

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