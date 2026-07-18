LIFE經典／義大利「未來醫院」藍圖　把森林搬進院區，用自然治癒身心

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

記者蔡惠如／綜合報導

走進醫院，迎接你的不再是刺鼻的消毒水味，而是陽光灑落的玻璃溫室與漫步其中的綠意森林；從病房望出去，遠方是連綿的阿爾卑斯山脈，理解生命的美好，這是義大利布雷西亞即將出現的「未來醫院」真實藍圖，或許能夠勒出另一種「治療」樣貌。

由CRA-Carlo Ratti Associati、Park Associati 與 Politecnica Building for Humans 的團隊，日前於布雷西亞著名的大劇院揭曉這項令人矚目的劃時代醫療建築案 。該項目預計於 2028 年正式動工，總投資金額約 3 億美元，折合新台幣約 97.5 億元。這座顛覆傳統想像的建築，正以大膽的設計向世人宣告，未來的醫院，將演變成一個療癒身心的城市新地標。

這座未來醫院最核心的設計靈感，源自於近年國際間備受推崇的「One Health（健康一體）」，意即人類的健康無法獨立存在，它與我們身處的自然環境、社會系統密不可分 。

團隊打破傳統醫療機構封閉、孤立的厚重牆壁。大自然不是點綴窗邊的裝飾品，而是像有機體一般流淌在整個院區的動脈中。主院由三棟相互連結的翼樓組成，地面層採用了連續的「全玻璃帷幕大堂」，直接面向全新規劃的公共廣場 。模糊了機構與城市的界線，讓醫院成為市民願意親近的公共地標 。

內部空間則全面落實「療癒建築」，透過精準的聲音舒適度控制、流暢的直覺式動線，以及將病房窗景化為風景畫的巧思，舒緩患者就醫時的焦慮心理 。各翼樓末端更延伸出大型玻璃「冬季花園」，讓室內與戶外自然交融，徹底消除傳統病房的壓迫感。

不同於主醫院的線性結構，兒童醫院由三座高低錯落的圓柱形建築體組合而成 。建築內部的露台與中庭化身為「治療花園」，讓病童在各個科室都能與大自然接觸 。挑高的採光中庭內配置了遊戲區與諮詢區，溫馨安全的氛圍更像是一棟充滿活力的社區兒童中心 。

此外還有分為地面層、地下層超過一公里的環狀綠色系統。地下層集中處理技術營運與物流流向，與臨床醫療動線完全分流，確保營運效率與安全性；地面層則是綠樹成蔭的公共廣場、療癒花園與開放空間。建築採用低碳的鋼木混合結構，並以乾式工法組裝，可縮短工期並降低碳排放，且導入了智慧指標、人流管理與環境監測等數位平台，將之「隱形」整合於環境中。

布雷西亞「未來醫院」的誕生，為全球醫療建築指引了全新方向。在未來，醫院將不再是一個「生病了才不得不去」的冰冷場所。而是高效率的臨床網絡，也是社區居民願意前來散步、休憩，並在與大自然的對話中找回集體健康的療癒之處。