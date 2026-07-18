fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／義大利「未來醫院」藍圖　把森林搬進院區，用自然治癒身心

>

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

記者蔡惠如／綜合報導

走進醫院，迎接你的不再是刺鼻的消毒水味，而是陽光灑落的玻璃溫室與漫步其中的綠意森林；從病房望出去，遠方是連綿的阿爾卑斯山脈，理解生命的美好，這是義大利布雷西亞即將出現的「未來醫院」真實藍圖，或許能夠勒出另一種「治療」樣貌。

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

由CRA-Carlo Ratti Associati、Park Associati 與 Politecnica Building for Humans 的團隊，日前於布雷西亞著名的大劇院揭曉這項令人矚目的劃時代醫療建築案 。該項目預計於 2028 年正式動工，總投資金額約 3 億美元，折合新台幣約 97.5 億元。這座顛覆傳統想像的建築，正以大膽的設計向世人宣告，未來的醫院，將演變成一個療癒身心的城市新地標。

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

這座未來醫院最核心的設計靈感，源自於近年國際間備受推崇的「One Health（健康一體）」，意即人類的健康無法獨立存在，它與我們身處的自然環境、社會系統密不可分 。

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

團隊打破傳統醫療機構封閉、孤立的厚重牆壁。大自然不是點綴窗邊的裝飾品，而是像有機體一般流淌在整個院區的動脈中。主院由三棟相互連結的翼樓組成，地面層採用了連續的「全玻璃帷幕大堂」，直接面向全新規劃的公共廣場 。模糊了機構與城市的界線，讓醫院成為市民願意親近的公共地標 。

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

內部空間則全面落實「療癒建築」，透過精準的聲音舒適度控制、流暢的直覺式動線，以及將病房窗景化為風景畫的巧思，舒緩患者就醫時的焦慮心理 。各翼樓末端更延伸出大型玻璃「冬季花園」，讓室內與戶外自然交融，徹底消除傳統病房的壓迫感。

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

不同於主醫院的線性結構，兒童醫院由三座高低錯落的圓柱形建築體組合而成 。建築內部的露台與中庭化身為「治療花園」，讓病童在各個科室都能與大自然接觸 。挑高的採光中庭內配置了遊戲區與諮詢區，溫馨安全的氛圍更像是一棟充滿活力的社區兒童中心 。

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

此外還有分為地面層、地下層超過一公里的環狀綠色系統。地下層集中處理技術營運與物流流向，與臨床醫療動線完全分流，確保營運效率與安全性；地面層則是綠樹成蔭的公共廣場、療癒花園與開放空間。建築採用低碳的鋼木混合結構，並以乾式工法組裝，可縮短工期並降低碳排放，且導入了智慧指標、人流管理與環境監測等數位平台，將之「隱形」整合於環境中。

▲義大利布雷西亞的「未來醫院」真實藍圖。（圖／CRA-Carlo Ratti Associati官網）

布雷西亞「未來醫院」的誕生，為全球醫療建築指引了全新方向。在未來，醫院將不再是一個「生病了才不得不去」的冰冷場所。而是高效率的臨床網絡，也是社區居民願意前來散步、休憩，並在與大自然的對話中找回集體健康的療癒之處。

關鍵字：

未來醫院, 健康一體, 療癒建築, 布雷西亞, 醫療創新

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

熬夜追球超傷身？護眼、護肝飲食一次看　這些食物快補起來

熬夜追球超傷身？護眼、護肝飲食一次看　這些食物快補起來

中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人

中和環球金石堂收攤出清「6本書500元」　網：從沒看過這麼多人

一談戀愛就容易暈船？開始一段感情前，先提醒自己5件事

一談戀愛就容易暈船？開始一段感情前，先提醒自己5件事

每天都提不起勁？「5個小習慣找回快樂」停止被負面情緒綁架 汶萊王子妃媽媽包選21萬香奈兒　小公主穿名牌童裝好萌 心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂 安海瑟薇《奧德賽》宣傳孕婦造型太美　衣服前後穿顛倒依然夠時尚 不是相愛就能結婚！3種人「不適合步入婚姻」勉強在一起更容易受傷 5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人 浪琴這抹「霜霧藍」太高級　重現中央動力儲存顯示錶風采

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面